Мэр из ХМАО уволил нового директора ключевого МУП администрации

Директор ключевого МУП мэрии Сургутского района «УТВиВ» Сергей Легченко не прошел испытательный срок, и глава Андрей Трубецкой уволил его. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района.
«У Легченко было три месяца, за это время он должен был разобраться, как работает предприятие. Определить текущие проблемы и предложить решения, а он просто ничего не знает. Видно, что ситуацией не владеет. Глава сказал попрощаться с ним», — сообщил собеседник.
Заявление об увольнении Легченко должно быть подписано в начале недели. Кто возглавит «УТВиВ», собеседник не уточнил. В пресс-службе мэрии не ответили на телефонный звонок.
Ранее URA.RU сообщало, что в марте экс-директор «ЮганскТрансТеплоСервис» Легченко возглавил ключевой МУП мэрии Сургутского района. Его назначили после увольнения Романа Богача.
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