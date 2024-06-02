02 июня 2024
01 июня 2024

Мэр из ХМАО уволил нового директора ключевого МУП администрации

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый директор отработал три месяца
Новый директор отработал три месяца Фото:

Директор ключевого МУП мэрии Сургутского района «УТВиВ» Сергей Легченко не прошел испытательный срок, и глава Андрей Трубецкой уволил его. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района. 

«У Легченко было три месяца, за это время он должен был разобраться, как работает предприятие. Определить текущие проблемы и предложить решения, а он просто ничего не знает. Видно, что ситуацией не владеет. Глава сказал попрощаться с ним», — сообщил собеседник.

Заявление об увольнении Легченко должно быть подписано в начале недели. Кто возглавит «УТВиВ», собеседник не уточнил. В пресс-службе мэрии не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что в марте экс-директор «ЮганскТрансТеплоСервис» Легченко возглавил ключевой МУП мэрии Сургутского района. Его назначили после увольнения Романа Богача.

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Директор ключевого МУП мэрии Сургутского района «УТВиВ» Сергей Легченко не прошел испытательный срок, и глава Андрей Трубецкой уволил его. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района.  «У Легченко было три месяца, за это время он должен был разобраться, как работает предприятие. Определить текущие проблемы и предложить решения, а он просто ничего не знает. Видно, что ситуацией не владеет. Глава сказал попрощаться с ним», — сообщил собеседник. Заявление об увольнении Легченко должно быть подписано в начале недели. Кто возглавит «УТВиВ», собеседник не уточнил. В пресс-службе мэрии не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что в марте экс-директор «ЮганскТрансТеплоСервис» Легченко возглавил ключевой МУП мэрии Сургутского района. Его назначили после увольнения Романа Богача.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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