Челябинский губернатор Текслер рассказал о показе мод в Париже

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о показе моде в селе Париж в своем telegram-канале. Сообщение в канале появилось 3 июня.
«Наш южноуральский Париж на выходных стал центром культурной и спортивной жизни. Не только благодаря Парижскому полумарафону, который стал событием федерального масштаба, знаковым праздником спорта и здорового образа жизни. Впервые провели здесь показ коллекций дизайнеров — как наших, челябинских, так и из других регионов России», — сообщил Текслер.
Помимо полумарафона, ставшего спортивным брендом региона, и показа мод, в этом году в день спортивного праздника в Париже прошли торжественные церемонии регистрации брака. Свои отношения под сводами копии Эйфелевой башни зарегистрировали четыре пары.
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