02 июня 2024
01 июня 2024

Челябинский губернатор Текслер рассказал о показе мод в Париже

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер подчеркнул, что Париж становится не только спортивной, но и модной столицей региона
Алексей Текслер подчеркнул, что Париж становится не только спортивной, но и модной столицей региона Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о показе моде в селе Париж в своем telegram-канале. Сообщение в канале появилось 3 июня.

«Наш южноуральский Париж на выходных стал центром культурной и спортивной жизни. Не только благодаря Парижскому полумарафону, который стал событием федерального масштаба, знаковым праздником спорта и здорового образа жизни. Впервые провели здесь показ коллекций дизайнеров — как наших, челябинских, так и из других регионов России», — сообщил Текслер.

Помимо полумарафона, ставшего спортивным брендом региона, и показа мод, в этом году в день спортивного праздника в Париже прошли торжественные церемонии регистрации брака. Свои отношения под сводами копии Эйфелевой башни зарегистрировали четыре пары.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о показе моде в селе Париж в своем telegram-канале. Сообщение в канале появилось 3 июня. «Наш южноуральский Париж на выходных стал центром культурной и спортивной жизни. Не только благодаря Парижскому полумарафону, который стал событием федерального масштаба, знаковым праздником спорта и здорового образа жизни. Впервые провели здесь показ коллекций дизайнеров — как наших, челябинских, так и из других регионов России», — сообщил Текслер. Помимо полумарафона, ставшего спортивным брендом региона, и показа мод, в этом году в день спортивного праздника в Париже прошли торжественные церемонии регистрации брака. Свои отношения под сводами копии Эйфелевой башни зарегистрировали четыре пары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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