Четыре пары под сводами Эйфелевой башни зарегистрировали отношения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на «VIII Парижском полумарафоне» 2 июня под сводами Эйфелевой башни четыре пары из Нагайбакского, Верхнеуральского и Карталинского районов зарегистрировали свои отношения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Впервые в истории легкоатлетического забега „Парижский полумарафон“ прошли торжественные церемонии регистрации брака. Уменьшенная копия Эйфелевой башни — стала официальной площадкой для выездного торжества, на которой состоялись четыре свадьбы», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Регистрацию провела председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Светлана Рерих. «В 2024 году в Челябинской области запланировано еще много эксклюзивных предложений для молодоженов», — сообщила она. Церемония прошла на большой сцене в зоне стартового городка. Гости «Парижского полумарафона» громкими аплодисментами поприветствовали пары.

Свои отношения 2 июня под Эйфелевой башней зарегистрировали четыре пары — это влюбленные из Нагайбакского района Максим и Татьяна, Жандос и Альбина, а также пары из Верхнеуральского района — Никита и Анна, Карталинского района — Юрий и Надежда.

«Когда мы узнали о возможности отпраздновать свадьбу под сводами башни в присутствии участников Парижского полумарафона, сразу решили подать заявление на регистрацию. Мы рады, что получилась такая красивая картинка со свадьбы», — рассказал Жандос.

Юрий и Надежда из Карталинского района в челябинском Париже оказались впервые. «Все очень красиво! Было, конечно, волнительно, но мы очень рады!» — поделились впечатлениями молодожены.

Торжественная регистрация брака прошла в честь Года семья, объявленного президентом РФ Владимиром Путины. С молодоженами лично пообщался губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Кроме торжественной регистрации в рамках «Парижского полумарафона» состоялся семейный квест и вручение паспортов школьникам Нагайбакского района.

В Нагайбакском районе Челябинской области 2 июня прошел «VIII Парижский полумарафон» — мероприятие, которое стало спортивным брендом региона. Участие в забеге приняли около пяти тысяч человек. Дистанцию пробежал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Компанию ему составил депутат Госдумы и участник спецоперации Олег Колесников.

Накануне, 1 июня, в селе прошла Парижская неделя моды, где были представлены 14 авторских коллекций челябинских и российских дизайнеров. Мероприятие также прошло под Эйфелевой башней.

Четыре пары зарегистрировали отношения в челябинском Париже Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Красивая регистрация брака запомнится на всю жизнь Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Губернатор Текслера поздравил челябинских молодоженов Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области