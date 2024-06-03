В Челябинской области объявили штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью

В Челябинской области высока опасность возгораний в лесах
В Челябинской области 3, 4 и 5 июня из-за высокой пожарной опасности объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает telegram-канал челябинского гидрометцентра.
«Штормовое предупреждение! Во второй половине дня 3 июня, 4-5 июня в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4-й класс горимости по региональной шкале)», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Ранее штормовое предупреждение в регионе объявляли 28 мая. Сила ветра в этот день достигала 22 метров в секунду.
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