В Челябинской области объявили штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области высока опасность возгораний в лесах
В Челябинской области высока опасность возгораний в лесах Фото:

В Челябинской области 3, 4 и 5 июня из-за высокой пожарной опасности объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает telegram-канал челябинского гидрометцентра.

«Штормовое предупреждение! Во второй половине дня 3 июня, 4-5 июня в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4-й класс горимости по региональной шкале)», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Ранее штормовое предупреждение в регионе объявляли 28 мая. Сила ветра в этот день достигала 22 метров в секунду.

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В Челябинской области 3, 4 и 5 июня из-за высокой пожарной опасности объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает telegram-канал челябинского гидрометцентра. «Штормовое предупреждение! Во второй половине дня 3 июня, 4-5 июня в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4-й класс горимости по региональной шкале)», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее штормовое предупреждение в регионе объявляли 28 мая. Сила ветра в этот день достигала 22 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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