В Усть-Катаве наказали ответственных за инцидент с истязанием школьницы

Педагог уволен, директор, психолог и социальный педагоги получили выговоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Усть-Катаве Челябинской области по требованию региональной прокуратуры привлечены к ответственности должностные лица школы, где педагог хватал за шею и руки ученицу 4 класса. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования педагог, допустивший некорректное поведение, уволен, директору образовательного учреждения, педагогу-психологу и социальному педагогу объявлены выговоры. Кроме того, в настоящее время по данному факту следственным органом СУ СК РФ по Челябинской области проводится процессуальная проверка, ход которой поставлен в прокуратуре города на контроль», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в нарушение требований федерального законодательства об образовании и основ профессиональной учительской этики в школе был допущен случай психического и физического воздействия в отношении ученицы. Прокурором города директору школы, а также начальнику Управления образования Усть-Катава внесены представления об устранении нарушений закона.

Ранее URA.RU сообщало о том, что педагог начальных классов накричал на ученицу, а также хватал ее за шею и руки. Инцидент выявили сотрудники ПДН, СК инициировал проверку, результаты которой находятся на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Педагог уволен.