В Усть-Катаве наказали ответственных за инцидент с истязанием школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, уголовное дело, прокурор, прокуратура
Педагог уволен, директор, психолог и социальный педагоги получили выговоры Фото:

В Усть-Катаве Челябинской области по требованию региональной прокуратуры привлечены к ответственности должностные лица школы, где педагог хватал за шею и руки ученицу 4 класса. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования педагог, допустивший некорректное поведение, уволен, директору образовательного учреждения, педагогу-психологу и социальному педагогу объявлены выговоры. Кроме того, в настоящее время по данному факту следственным органом СУ СК РФ по Челябинской области проводится процессуальная проверка, ход которой поставлен в прокуратуре города на контроль», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в нарушение требований федерального законодательства об образовании и основ профессиональной учительской этики в школе был допущен случай психического и физического воздействия в отношении ученицы. Прокурором города директору школы, а также начальнику Управления образования Усть-Катава внесены представления об устранении нарушений закона.

Ранее URA.RU сообщало о том, что педагог начальных классов накричал на ученицу, а также хватал ее за шею и руки. Инцидент выявили сотрудники ПДН, СК инициировал проверку, результаты которой находятся на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Педагог уволен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Усть-Катаве Челябинской области по требованию региональной прокуратуры привлечены к ответственности должностные лица школы, где педагог хватал за шею и руки ученицу 4 класса. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства. «По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования педагог, допустивший некорректное поведение, уволен, директору образовательного учреждения, педагогу-психологу и социальному педагогу объявлены выговоры. Кроме того, в настоящее время по данному факту следственным органом СУ СК РФ по Челябинской области проводится процессуальная проверка, ход которой поставлен в прокуратуре города на контроль», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в нарушение требований федерального законодательства об образовании и основ профессиональной учительской этики в школе был допущен случай психического и физического воздействия в отношении ученицы. Прокурором города директору школы, а также начальнику Управления образования Усть-Катава внесены представления об устранении нарушений закона. Ранее URA.RU сообщало о том, что педагог начальных классов накричал на ученицу, а также хватал ее за шею и руки. Инцидент выявили сотрудники ПДН, СК инициировал проверку, результаты которой находятся на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Педагог уволен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...