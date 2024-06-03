Москвичи со связями в МВД нацелились на миллиарды от мэрии Екатеринбурга

Рустам Галямов (слева) и Алексей Орлов (по центру) заняли принципиальную позицию Фото: Илья Московец © URA.RU

Зарегистрированная в Подмосковье компания «Домтрансавто» предпринимает новую попытку заполучить как минимум часть автобусных маршрутов в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональному правительству.

Еще в начале 2023-го стало известно, что «Домтрансавто» прорабатывает вопрос о заключении контрактов с горадминистрацией. Но все упиралось в деньги: предприятие, до этого зашедшее в Санкт-Петербург, просило за свои услуги до 12 млрд рублей. У мэрии таких средств не было. Даже губернатор Евгений Куйвашев, которому, по слухам, звонили за поддержкой, был бессилен. Следующий заход случился осенью 2023-го — с тем же результатом.

Все поменялось зимой 2024-го. Куйвашев согласовал мэру Алексею Орлову и его новому транспортному заму Рустаму Галямову большую реформу. Один из ее основных пунктов — переход на брутто-контракты (которые и хотело «Домтрансавто»), который влечет за собой существенное увеличение сумм договоров мэрии с перевозчиками. Эти контракты будут заключать в сентябре. Поняв, что деньги появились, «Домтрансавто» и активизировалось, зхнает собеседник агентства.

«Несколько недель назад собственник предприятия выходил на администрацию — Орлова или Галямова. Однако в мэрии формировать тендер под конкретного автобусного подрядчика отказались», — рассказал источник.

Ранее учредителями «Домтрансавто» были Эмин Гильхаев (66,67%) и Роберт Давидян (33,33%). В июле 2023-го их доли перешли Гамлету Авагумяну, уже в сентябре владельцем 100% в ООО стала «Самара Газ Авто». В августе 2021-го, когда «Домтрансавто» получило почти 80% автобусных маршрутов в Санкт-Петербурге, вытеснив местных игроков, газета «Коммерсант» рассказывала о связи предприятия через третьи лица с сыном главы МВД Владимира Колокольцева Александра. В начале 2024-го «Домтрансавто» без видимых проблем зашло в Нижневартовск (ХМАО).

В начале марта Орлов, отвечая на вопрос URA.RU, говорил, что хотел бы видеть на рынке перевозок прежде всего местный бизнес. «Но тут нужно понимать, что это конкурсная процедура, [открытый] аукцион, условия я назвал: обновление подвижного состава, экипажи подготовленные», — отмечал он.

В администрацию «Домтрансавто» направлена просьба о комментарии по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит.