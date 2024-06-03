В Челябинске перекрыли улицу-дублер Копейского шоссе

В Челябинске с 4 июня закрыта для движения транспорта улица Энергетиков, дублирующая Копейское шоссе. Соответствующее распоряжение выпустила мэрия.
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ООО „Капиталстрой“ работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Гранитной от Копейского шоссе до улицы Дзержинского в Ленинском районе города Челябинска разрешить ООО „Капиталстрой“ прекратить движение транспорта по улице Энергетиков на пересечении с улицей Гранитной. Оградить место работы и организовать движение транспорта и пешеходов на период проведения работ согласно утвержденному проекту организации дорожного движения», — говорится в документе.
Движение будет закрыто с 4 июня по 22 часа 30 июня. В связи с закрытием движения изменятся маршруты сразу у пяти автобусов — № 5, 22а, 27, 81 и 91. Улица энергетиков дублирует Копейское шоссе. Закрытие улицы, по всей вероятности, увеличит транспортную нагрузку на шоссе.
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