Куйвашев: свердловские власти отстроили два Нижних Тагила

04 июня 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

За шесть лет в регионе построено 18 млн квадратных метров жилья, заявил Куйвашев Фото: департамент информационной политики Свердловской области Объем построенного за последние годы в Свердловской области жилья сопоставим с двумя Нижними Тагилами. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев, презентуя регион в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. «На протяжении уже нескольких лет мы ежегодно обновляем рекорд по строительству жилья и по итогам прошлого года перешагнули рубеж в три миллиона квадратных метров. Всего же за последние шесть-семь лет мы построили 18 миллионов квадратных метров жилья. По сути, это два таких крупных уральских города, как Нижний Тагил», — передает слова главы региона корреспондент URA.RU. Куйвашев выступает на пленарной сессии в компании глав других уральских регионов. Для него это второе выступление на «России». Предыдущее было в ноябре 2023-го, но в ином формате: тогда регионы солировали, устраивая персональные презентации и соревнуясь, у кого круче. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объем построенного за последние годы в Свердловской области жилья сопоставим с двумя Нижними Тагилами. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев, презентуя регион в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. «На протяжении уже нескольких лет мы ежегодно обновляем рекорд по строительству жилья и по итогам прошлого года перешагнули рубеж в три миллиона квадратных метров. Всего же за последние шесть-семь лет мы построили 18 миллионов квадратных метров жилья. По сути, это два таких крупных уральских города, как Нижний Тагил», — передает слова главы региона корреспондент URA.RU. Куйвашев выступает на пленарной сессии в компании глав других уральских регионов. Для него это второе выступление на «России». Предыдущее было в ноябре 2023-го, но в ином формате: тогда регионы солировали, устраивая персональные презентации и соревнуясь, у кого круче.