Куйвашев: свердловские власти отстроили два Нижних Тагила

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За шесть лет в регионе построено 18 млн квадратных метров жилья, заявил Куйвашев
За шесть лет в регионе построено 18 млн квадратных метров жилья, заявил Куйвашев Фото:

Объем построенного за последние годы в Свердловской области жилья сопоставим с двумя Нижними Тагилами. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев, презентуя регион в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

«На протяжении уже нескольких лет мы ежегодно обновляем рекорд по строительству жилья и по итогам прошлого года перешагнули рубеж в три миллиона квадратных метров. Всего же за последние шесть-семь лет мы построили 18 миллионов квадратных метров жилья. По сути, это два таких крупных уральских города, как Нижний Тагил», — передает слова главы региона корреспондент URA.RU.

Куйвашев выступает на пленарной сессии в компании глав других уральских регионов. Для него это второе выступление на «России». Предыдущее было в ноябре 2023-го, но в ином формате: тогда регионы солировали, устраивая персональные презентации и соревнуясь, у кого круче.

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Объем построенного за последние годы в Свердловской области жилья сопоставим с двумя Нижними Тагилами. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев, презентуя регион в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. «На протяжении уже нескольких лет мы ежегодно обновляем рекорд по строительству жилья и по итогам прошлого года перешагнули рубеж в три миллиона квадратных метров. Всего же за последние шесть-семь лет мы построили 18 миллионов квадратных метров жилья. По сути, это два таких крупных уральских города, как Нижний Тагил», — передает слова главы региона корреспондент URA.RU. Куйвашев выступает на пленарной сессии в компании глав других уральских регионов. Для него это второе выступление на «России». Предыдущее было в ноябре 2023-го, но в ином формате: тогда регионы солировали, устраивая персональные презентации и соревнуясь, у кого круче.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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