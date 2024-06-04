04 июня 2024

Екатеринбуржца избили, ограбили и откусили ему ухо

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По факту потасовки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж»
По факту потасовки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» Фото:

В конце мая в Екатеринбурге на улице Металлургов, 30/2 на гуляющего мужчину напали трое неизвестных. У него выхватили телефон, после чего потребовали ввести пароль от него. Когда мужчина отказался, один из нападавших откусил ему часть левого уха, рассказал знакомый пострадавшего.

Вначале к мужчине подошел один человек, попросив закурить, после чего началась драка, и подбежали еще двое неизвестных. «Один схватил за шею сзади. Другой вытащил телефон у Олега и потребовал пароль. Когда он отказался, тот, что держал его сзади, откусил ему часть левого уха», — рассказал знакомый пострадавшего Е1.RU. После потасовки мужчина назвал пароль от телефона.

В пресс-группе МВД Екатеринбурга сообщили порталу, что все нападавшие установлены. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ранее они были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В конце мая в Екатеринбурге на улице Металлургов, 30/2 на гуляющего мужчину напали трое неизвестных. У него выхватили телефон, после чего потребовали ввести пароль от него. Когда мужчина отказался, один из нападавших откусил ему часть левого уха, рассказал знакомый пострадавшего. Вначале к мужчине подошел один человек, попросив закурить, после чего началась драка, и подбежали еще двое неизвестных. «Один схватил за шею сзади. Другой вытащил телефон у Олега и потребовал пароль. Когда он отказался, тот, что держал его сзади, откусил ему часть левого уха», — рассказал знакомый пострадавшего Е1.RU. После потасовки мужчина назвал пароль от телефона. В пресс-группе МВД Екатеринбурга сообщили порталу, что все нападавшие установлены. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ранее они были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...