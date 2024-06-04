Екатеринбуржца избили, ограбили и откусили ему ухо

В конце мая в Екатеринбурге на улице Металлургов, 30/2 на гуляющего мужчину напали трое неизвестных. У него выхватили телефон, после чего потребовали ввести пароль от него. Когда мужчина отказался, один из нападавших откусил ему часть левого уха, рассказал знакомый пострадавшего.
Вначале к мужчине подошел один человек, попросив закурить, после чего началась драка, и подбежали еще двое неизвестных. «Один схватил за шею сзади. Другой вытащил телефон у Олега и потребовал пароль. Когда он отказался, тот, что держал его сзади, откусил ему часть левого уха», — рассказал знакомый пострадавшего Е1.RU. После потасовки мужчина назвал пароль от телефона.
В пресс-группе МВД Екатеринбурга сообщили порталу, что все нападавшие установлены. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ранее они были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.
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