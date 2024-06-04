ФСБ задержала экс-директора управления капстроительства Магнитогорска

В Магнитогорске сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали экс-директора МКУ «Управление капитального строительства» Ивана Трошкина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в его отношении следком возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
«Пресечена противоправная деятельность директора муниципального казенного учреждения, подозреваемого в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Уголовное дело по материалам УФСБ возбуждено СКР по Челябинской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В пресс-службе СКР по региону рассказали, что, предварительно, в марте 2020 года Трошкин заключил контракт на проектирование работ по многоуровневой дорожной развязке. После же, несмотря на несоответствие выполненных работ техническому заданию, оплатил их. Своими действиям он причинил ущерб бюджету Магнитогорска в размере более 70 млн рублей.
«В настоящее время с фигурантом уголовного дела проводятся первоначальные следственные действия. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — добавили в пресс-службе СКР по региону.
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