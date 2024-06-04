Екатеринбуржцам запретят ездить на электросамокатах в пяти парках и частично в парке им. Преображенского. Об этом сообщает пресс-служба Whoosh.
Там сообщили, что запрет распространяется на следующие зоны: парк им. Маяковского, парк Зеленая роща, парк Уралмаш, парк у ТЦ «Радуга Парк», Шарташский парк. Раньше в этих общественных местах была зона ограничения скорости 15 км/ч, уточнили в пресс-службе организации.
«Еженедельно собирается рабочая группа с руководителями кикшеринговых компаний. Последняя прошла вчера. Готовится соглашение, где будут описаны все правила. Пока никакой конкретики я огласить не могу», — сообщили URA.RU в администрации города.
Агентство рассказывало о переговорах мэрии с представителями кикшерингов. По словам собеседника, Екатеринбург планировали поделить на три части: где движение на электросамокатах полностью запрещено, где скорость будет ограничена до 10 км/ч и где скорость будет ограничена до 15 км/ч. Границы зон определяли на встрече, которая должна была состояться 3 июня.
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