Владельцы электросамокатов в Екатеринбурге ужесточили штрафы

Сервисы Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» резко увеличили размер штрафов за различные нарушения — до 150 тысяч рублей. О новых ограничениях говорится в совместном релизе, которым с URA.RU поделились в «МТС Юрент».
«Штрафы за нарушения кратно увеличиваются. За езду в состоянии алкогольного, наркотического опьянения полагается штраф 100 или 150 тысяч рублей в зависимости от оператора и пожизненная блокировка в приложении (ранее за такое нарушение пользователя блокировали на 14 дней). ДТП по вине пользователя с причинением вреда здоровью третьих лиц — штраф до 100 тысяч рублей и пожизненная блокировка. Ранее за такие инциденты аккаунт виновника блокировали на один месяц», — говорится в релизе. Штрафы за эти нарушения операторы будут выносить при наличии подтверждающих документов от ГИБДД и других органов исполнительной власти.
Увеличилась и сумма штрафов за езду на электросамокате вдвоем (пять тысяч рублей, ранее — 800 рублей), неспешивание на пешеходном переходе (тысяча рублей, ранее — предупреждение, а затем блокировка до одного месяца), передачу управления самокатом ребенку (10 тысяч рублей с пожизненной блокировкой). С начала сезона «МТС Юрент» выписал 35 тысяч штрафов, из них 3 тысячи — в Екатеринбурге.
Операторы кикшеринга будут направлять средства от штрафов на развитие образовательных и инфраструктурных проектов. Владельцы сервисов также рассматривают вариант создания общего фонда на базе Ассоциации микромобильности.
Ранее URA.RU сообщало, что кикшеринги пошли на сделку с мэрией Екатеринбурга, чтобы электросамокаты в городе не запрещали полностью. В ближайшее время будут определены зоны, где движение на этом виде транспорта запретят полностью и где его ограничат по скорости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!