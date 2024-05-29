Владельцы электросамокатов в Екатеринбурге ужесточили штрафы

30 мая 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Кроме Екатеринбурга штрафы действуют еще в 144 городах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сервисы Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» резко увеличили размер штрафов за различные нарушения — до 150 тысяч рублей. О новых ограничениях говорится в совместном релизе, которым с URA.RU поделились в «МТС Юрент». «Штрафы за нарушения кратно увеличиваются. За езду в состоянии алкогольного, наркотического опьянения полагается штраф 100 или 150 тысяч рублей в зависимости от оператора и пожизненная блокировка в приложении (ранее за такое нарушение пользователя блокировали на 14 дней). ДТП по вине пользователя с причинением вреда здоровью третьих лиц — штраф до 100 тысяч рублей и пожизненная блокировка. Ранее за такие инциденты аккаунт виновника блокировали на один месяц», — говорится в релизе. Штрафы за эти нарушения операторы будут выносить при наличии подтверждающих документов от ГИБДД и других органов исполнительной власти. Увеличилась и сумма штрафов за езду на электросамокате вдвоем (пять тысяч рублей, ранее — 800 рублей), неспешивание на пешеходном переходе (тысяча рублей, ранее — предупреждение, а затем блокировка до одного месяца), передачу управления самокатом ребенку (10 тысяч рублей с пожизненной блокировкой). С начала сезона «МТС Юрент» выписал 35 тысяч штрафов, из них 3 тысячи — в Екатеринбурге. Новость по теме Мэрия Екатеринбурга пошла на сделку с владельцами электросамокатов Операторы кикшеринга будут направлять средства от штрафов на развитие образовательных и инфраструктурных проектов. Владельцы сервисов также рассматривают вариант создания общего фонда на базе Ассоциации микромобильности. Ранее URA.RU сообщало, что кикшеринги пошли на сделку с мэрией Екатеринбурга, чтобы электросамокаты в городе не запрещали полностью. В ближайшее время будут определены зоны, где движение на этом виде транспорта запретят полностью и где его ограничат по скорости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сервисы Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» резко увеличили размер штрафов за различные нарушения — до 150 тысяч рублей. О новых ограничениях говорится в совместном релизе, которым с URA.RU поделились в «МТС Юрент». «Штрафы за нарушения кратно увеличиваются. За езду в состоянии алкогольного, наркотического опьянения полагается штраф 100 или 150 тысяч рублей в зависимости от оператора и пожизненная блокировка в приложении (ранее за такое нарушение пользователя блокировали на 14 дней). ДТП по вине пользователя с причинением вреда здоровью третьих лиц — штраф до 100 тысяч рублей и пожизненная блокировка. Ранее за такие инциденты аккаунт виновника блокировали на один месяц», — говорится в релизе. Штрафы за эти нарушения операторы будут выносить при наличии подтверждающих документов от ГИБДД и других органов исполнительной власти. Увеличилась и сумма штрафов за езду на электросамокате вдвоем (пять тысяч рублей, ранее — 800 рублей), неспешивание на пешеходном переходе (тысяча рублей, ранее — предупреждение, а затем блокировка до одного месяца), передачу управления самокатом ребенку (10 тысяч рублей с пожизненной блокировкой). С начала сезона «МТС Юрент» выписал 35 тысяч штрафов, из них 3 тысячи — в Екатеринбурге. Операторы кикшеринга будут направлять средства от штрафов на развитие образовательных и инфраструктурных проектов. Владельцы сервисов также рассматривают вариант создания общего фонда на базе Ассоциации микромобильности. Ранее URA.RU сообщало, что кикшеринги пошли на сделку с мэрией Екатеринбурга, чтобы электросамокаты в городе не запрещали полностью. В ближайшее время будут определены зоны, где движение на этом виде транспорта запретят полностью и где его ограничат по скорости.