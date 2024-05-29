29 мая 2024

Владельцы электросамокатов в Екатеринбурге ужесточили штрафы

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, самокат, электросамокаты
Кроме Екатеринбурга штрафы действуют еще в 144 городах Фото:

Сервисы Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» резко увеличили размер штрафов за различные нарушения — до 150 тысяч рублей. О новых ограничениях говорится в совместном релизе, которым с URA.RU поделились в «МТС Юрент».

«Штрафы за нарушения кратно увеличиваются. За езду в состоянии алкогольного, наркотического опьянения полагается штраф 100 или 150 тысяч рублей в зависимости от оператора и пожизненная блокировка в приложении (ранее за такое нарушение пользователя блокировали на 14 дней). ДТП по вине пользователя с причинением вреда здоровью третьих лиц — штраф до 100 тысяч рублей и пожизненная блокировка. Ранее за такие инциденты аккаунт виновника блокировали на один месяц», — говорится в релизе. Штрафы за эти нарушения операторы будут выносить при наличии подтверждающих документов от ГИБДД и других органов исполнительной власти.

Увеличилась и сумма штрафов за езду на электросамокате вдвоем (пять тысяч рублей, ранее — 800 рублей), неспешивание на пешеходном переходе (тысяча рублей, ранее — предупреждение, а затем блокировка до одного месяца), передачу управления самокатом ребенку (10 тысяч рублей с пожизненной блокировкой). С начала сезона «МТС Юрент» выписал 35 тысяч штрафов, из них 3 тысячи — в Екатеринбурге.

Новость по теме
Мэрия Екатеринбурга пошла на сделку с владельцами электросамокатов

Операторы кикшеринга будут направлять средства от штрафов на развитие образовательных и инфраструктурных проектов. Владельцы сервисов также рассматривают вариант создания общего фонда на базе Ассоциации микромобильности.

Ранее URA.RU сообщало, что кикшеринги пошли на сделку с мэрией Екатеринбурга, чтобы электросамокаты в городе не запрещали полностью. В ближайшее время будут определены зоны, где движение на этом виде транспорта запретят полностью и где его ограничат по скорости.

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Сервисы Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» резко увеличили размер штрафов за различные нарушения — до 150 тысяч рублей. О новых ограничениях говорится в совместном релизе, которым с URA.RU поделились в «МТС Юрент». «Штрафы за нарушения кратно увеличиваются. За езду в состоянии алкогольного, наркотического опьянения полагается штраф 100 или 150 тысяч рублей в зависимости от оператора и пожизненная блокировка в приложении (ранее за такое нарушение пользователя блокировали на 14 дней). ДТП по вине пользователя с причинением вреда здоровью третьих лиц — штраф до 100 тысяч рублей и пожизненная блокировка. Ранее за такие инциденты аккаунт виновника блокировали на один месяц», — говорится в релизе. Штрафы за эти нарушения операторы будут выносить при наличии подтверждающих документов от ГИБДД и других органов исполнительной власти. Увеличилась и сумма штрафов за езду на электросамокате вдвоем (пять тысяч рублей, ранее — 800 рублей), неспешивание на пешеходном переходе (тысяча рублей, ранее — предупреждение, а затем блокировка до одного месяца), передачу управления самокатом ребенку (10 тысяч рублей с пожизненной блокировкой). С начала сезона «МТС Юрент» выписал 35 тысяч штрафов, из них 3 тысячи — в Екатеринбурге. Операторы кикшеринга будут направлять средства от штрафов на развитие образовательных и инфраструктурных проектов. Владельцы сервисов также рассматривают вариант создания общего фонда на базе Ассоциации микромобильности. Ранее URA.RU сообщало, что кикшеринги пошли на сделку с мэрией Екатеринбурга, чтобы электросамокаты в городе не запрещали полностью. В ближайшее время будут определены зоны, где движение на этом виде транспорта запретят полностью и где его ограничат по скорости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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