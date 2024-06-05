Челябинка полгода ждет жизненно важные лекарства от рака крови

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Рецепт на получение медикаментов выдали в январе Фото:

Жительница села Уйское Челябинской области вновь пожаловалась на отсутствие бесплатных медикаментов для лечения острого лейкоза. Инвалид первой группы Елена Л. рассказала URA.RU, что рецепт выдан в январе 2024 года.

«В прошлый раз под Новый год я купила лекарства сама, новый рецепт выдали в январе 2024 года на получение трех упаковок Третиноина (Весаноида). В поликлинике говорят, что лекарств нет и поставок не будет», — уточнила URA.RU Елена Л.

Пациентка рассказала URA.RU, что за два года лечения каждый раз лекарства удается получить только после жалоб в прокуратуру. Она сообщила, что в Челябинске и ближайших регионах найти жизненно важные медикаменты не удалось, их можно заказать лишь в Москве.

«Сегодня в министерстве инвалиду ответили, что Весаноида не будет и, мол, где хотите, там и берите… Нашей пенсии не хватит даже на курс купить это лекарство. Молю, пожалуйста, разберитесь с поставками», — говорит Елена.

URA.RU направило запрос в пресс-службу областного минздрава, к моменту публикации ответ на него не поступал. Как рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, по данному сообщению инициирована проверка.

Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинка уже покупала самостоятельно лекарства из-за перебоев с поставками. Стоимость противоопухолевых препаратов оказалась неподъемной для инвалида, которая ежедневно принимает химиопрепараты и не может полноценно работать.

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Жительница села Уйское Челябинской области вновь пожаловалась на отсутствие бесплатных медикаментов для лечения острого лейкоза. Инвалид первой группы Елена Л. рассказала URA.RU, что рецепт выдан в январе 2024 года. «В прошлый раз под Новый год я купила лекарства сама, новый рецепт выдали в январе 2024 года на получение трех упаковок Третиноина (Весаноида). В поликлинике говорят, что лекарств нет и поставок не будет», — уточнила URA.RU Елена Л. Пациентка рассказала URA.RU, что за два года лечения каждый раз лекарства удается получить только после жалоб в прокуратуру. Она сообщила, что в Челябинске и ближайших регионах найти жизненно важные медикаменты не удалось, их можно заказать лишь в Москве. «Сегодня в министерстве инвалиду ответили, что Весаноида не будет и, мол, где хотите, там и берите… Нашей пенсии не хватит даже на курс купить это лекарство. Молю, пожалуйста, разберитесь с поставками», — говорит Елена. URA.RU направило запрос в пресс-службу областного минздрава, к моменту публикации ответ на него не поступал. Как рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, по данному сообщению инициирована проверка. Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинка уже покупала самостоятельно лекарства из-за перебоев с поставками. Стоимость противоопухолевых препаратов оказалась неподъемной для инвалида, которая ежедневно принимает химиопрепараты и не может полноценно работать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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