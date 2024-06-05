Челябинка полгода ждет жизненно важные лекарства от рака крови

05 июня 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Рецепт на получение медикаментов выдали в январе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница села Уйское Челябинской области вновь пожаловалась на отсутствие бесплатных медикаментов для лечения острого лейкоза. Инвалид первой группы Елена Л. рассказала URA.RU, что рецепт выдан в январе 2024 года. «В прошлый раз под Новый год я купила лекарства сама, новый рецепт выдали в январе 2024 года на получение трех упаковок Третиноина (Весаноида). В поликлинике говорят, что лекарств нет и поставок не будет», — уточнила URA.RU Елена Л. Пациентка рассказала URA.RU, что за два года лечения каждый раз лекарства удается получить только после жалоб в прокуратуру. Она сообщила, что в Челябинске и ближайших регионах найти жизненно важные медикаменты не удалось, их можно заказать лишь в Москве. «Сегодня в министерстве инвалиду ответили, что Весаноида не будет и, мол, где хотите, там и берите… Нашей пенсии не хватит даже на курс купить это лекарство. Молю, пожалуйста, разберитесь с поставками», — говорит Елена. URA.RU направило запрос в пресс-службу областного минздрава, к моменту публикации ответ на него не поступал. Как рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, по данному сообщению инициирована проверка. Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинка уже покупала самостоятельно лекарства из-за перебоев с поставками. Стоимость противоопухолевых препаратов оказалась неподъемной для инвалида, которая ежедневно принимает химиопрепараты и не может полноценно работать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница села Уйское Челябинской области вновь пожаловалась на отсутствие бесплатных медикаментов для лечения острого лейкоза. Инвалид первой группы Елена Л. рассказала URA.RU, что рецепт выдан в январе 2024 года. «В прошлый раз под Новый год я купила лекарства сама, новый рецепт выдали в январе 2024 года на получение трех упаковок Третиноина (Весаноида). В поликлинике говорят, что лекарств нет и поставок не будет», — уточнила URA.RU Елена Л. Пациентка рассказала URA.RU, что за два года лечения каждый раз лекарства удается получить только после жалоб в прокуратуру. Она сообщила, что в Челябинске и ближайших регионах найти жизненно важные медикаменты не удалось, их можно заказать лишь в Москве. «Сегодня в министерстве инвалиду ответили, что Весаноида не будет и, мол, где хотите, там и берите… Нашей пенсии не хватит даже на курс купить это лекарство. Молю, пожалуйста, разберитесь с поставками», — говорит Елена. URA.RU направило запрос в пресс-службу областного минздрава, к моменту публикации ответ на него не поступал. Как рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, по данному сообщению инициирована проверка. Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинка уже покупала самостоятельно лекарства из-за перебоев с поставками. Стоимость противоопухолевых препаратов оказалась неподъемной для инвалида, которая ежедневно принимает химиопрепараты и не может полноценно работать.