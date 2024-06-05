Беларусь станет членом ШОС

Беларусь вступит в ШОС на саммите в июле
Беларусь вступит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
«Беларусь станет полноправным членом ШОС», — передает слова Чжан Мина telegram-канал Sputnik Беларусь. Там отметили, что это произойдет на предстоящем в июле саммите организации.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа заявил, что ШОС и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного мира. Он также отметил постоянный рост числа участников.
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