Беларусь станет членом ШОС

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Беларусь вступит в ШОС на саммите в июле
Беларусь вступит в ШОС на саммите в июле Фото:

Беларусь вступит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

«Беларусь станет полноправным членом ШОС», — передает слова Чжан Мина telegram-канал Sputnik Беларусь. Там отметили, что это произойдет на предстоящем в июле саммите организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа заявил, что ШОС и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного мира. Он также отметил постоянный рост числа участников.

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Беларусь вступит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. «Беларусь станет полноправным членом ШОС», — передает слова Чжан Мина telegram-канал Sputnik Беларусь. Там отметили, что это произойдет на предстоящем в июле саммите организации. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа заявил, что ШОС и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного мира. Он также отметил постоянный рост числа участников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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