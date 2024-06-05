Названы районы Челябинска с самыми дешевыми квартирами в новостройках

Самые дешевые квартиры в новостройках продаются в трех районах Челябинска

05 июня 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Самое дешевое жилье в новостройках продается на ЧМЗ, ЧТЗ и в Ленинском районе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самое дешевое жилье в челябинских новостройках в мае 2024 можно было купить в Металлургическом, Ленинском и Тракторозаводском районах города. Новые квартиры там продавались по 65, 80, и 100 тысяч за квадратный метр соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе «Дан-недвижимость». «В Челябинске назвали топ-3 самых бюджетных квартир в новостройках в мае 2004 года. На первом месте оказался Металлургический район, где жилье продают по 65 тысяч 442 рубля за квадратный метр, на втором месте Ленинский район со стоимостью квадрата — 80 тысяч 794 рубля, на третьем месте — Трактозаводский район, где новые квартиры в новостройках можно приобрести по 100 тысяч 479 рублей за квадрат», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, жилье в новостройках в мае сильнее всего подорожало в Калининском районе, где за месяц цены подпрыгнули на 4,45% за квадратный метр до 168 тысяч 586 рублей за квадрат. При этом снизились цены на новостройки в мае больше всего в Курчатовском районе до 140 тысяч рублей за квадратный метр. При этом в Ленинском и Металлургическом районах цены за квадратный метр практически не изменились. В Челябинске спрос на новое жилье в мае вырос на 30%, при этом цены на новостройки упали на 5,6%. На данный момент стоимость подобного жилья в городе составляет 142 тысячи 124 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самое дешевое жилье в челябинских новостройках в мае 2024 можно было купить в Металлургическом, Ленинском и Тракторозаводском районах города. Новые квартиры там продавались по 65, 80, и 100 тысяч за квадратный метр соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе «Дан-недвижимость». «В Челябинске назвали топ-3 самых бюджетных квартир в новостройках в мае 2004 года. На первом месте оказался Металлургический район, где жилье продают по 65 тысяч 442 рубля за квадратный метр, на втором месте Ленинский район со стоимостью квадрата — 80 тысяч 794 рубля, на третьем месте — Трактозаводский район, где новые квартиры в новостройках можно приобрести по 100 тысяч 479 рублей за квадрат», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, жилье в новостройках в мае сильнее всего подорожало в Калининском районе, где за месяц цены подпрыгнули на 4,45% за квадратный метр до 168 тысяч 586 рублей за квадрат. При этом снизились цены на новостройки в мае больше всего в Курчатовском районе до 140 тысяч рублей за квадратный метр. При этом в Ленинском и Металлургическом районах цены за квадратный метр практически не изменились. В Челябинске спрос на новое жилье в мае вырос на 30%, при этом цены на новостройки упали на 5,6%. На данный момент стоимость подобного жилья в городе составляет 142 тысячи 124 рубля.