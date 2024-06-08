Куйвашев пошутил про шумных байкеров у себя под окнами. Видео

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Куйвашев в компании Алексея Орлова, Азата Салихова и прокурора Тюмени Владислава Московских
Куйвашев в компании Алексея Орлова, Азата Салихова и прокурора Тюмени Владислава Московских Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в регионе появляется все больше мотолюбителей. Такие выводы он сделал из собственных наблюдений, так как живет недалеко от ККТ «Космос» — излюбленного места местных байкеров. Пошутил губернатор на открытии мотофестиваля «Движение», который пройдет 8 и 9 июня в Верхней Пышме и Екатеринбурге.

«Каждый год любителей мотокультуры становится все больше и больше, и я, как никто, это чувствую, потому что живу на улице Никонова. И каждый раз, когда открывается мотосезон… Я очень радуюсь», — разведя руками, под смех и аплодисменты зрителей, признался Куйвашев.

Фестиваль «Движение» стартовал утром 8 июня в Верхней Пышме и продлится до 9 числа. После вступительной речи губернатора колонна байкеров отправилась в Екатеринбург. Здесь они, в частности, устроили молебен. О самых интересных площадках URA.RU рассказало в отдельной афише.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в регионе появляется все больше мотолюбителей. Такие выводы он сделал из собственных наблюдений, так как живет недалеко от ККТ «Космос» — излюбленного места местных байкеров. Пошутил губернатор на открытии мотофестиваля «Движение», который пройдет 8 и 9 июня в Верхней Пышме и Екатеринбурге. «Каждый год любителей мотокультуры становится все больше и больше, и я, как никто, это чувствую, потому что живу на улице Никонова. И каждый раз, когда открывается мотосезон… Я очень радуюсь», — разведя руками, под смех и аплодисменты зрителей, признался Куйвашев. Фестиваль «Движение» стартовал утром 8 июня в Верхней Пышме и продлится до 9 числа. После вступительной речи губернатора колонна байкеров отправилась в Екатеринбург. Здесь они, в частности, устроили молебен. О самых интересных площадках URA.RU рассказало в отдельной афише.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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