Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в регионе появляется все больше мотолюбителей. Такие выводы он сделал из собственных наблюдений, так как живет недалеко от ККТ «Космос» — излюбленного места местных байкеров. Пошутил губернатор на открытии мотофестиваля «Движение», который пройдет 8 и 9 июня в Верхней Пышме и Екатеринбурге.
«Каждый год любителей мотокультуры становится все больше и больше, и я, как никто, это чувствую, потому что живу на улице Никонова. И каждый раз, когда открывается мотосезон… Я очень радуюсь», — разведя руками, под смех и аплодисменты зрителей, признался Куйвашев.
Фестиваль «Движение» стартовал утром 8 июня в Верхней Пышме и продлится до 9 числа. После вступительной речи губернатора колонна байкеров отправилась в Екатеринбург. Здесь они, в частности, устроили молебен. О самых интересных площадках URA.RU рассказало в отдельной афише.
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