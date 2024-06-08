Куйвашев пошутил про шумных байкеров у себя под окнами. Видео

08 июня 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Куйвашев в компании Алексея Орлова, Азата Салихова и прокурора Тюмени Владислава Московских Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в регионе появляется все больше мотолюбителей. Такие выводы он сделал из собственных наблюдений, так как живет недалеко от ККТ «Космос» — излюбленного места местных байкеров. Пошутил губернатор на открытии мотофестиваля «Движение», который пройдет 8 и 9 июня в Верхней Пышме и Екатеринбурге. «Каждый год любителей мотокультуры становится все больше и больше, и я, как никто, это чувствую, потому что живу на улице Никонова. И каждый раз, когда открывается мотосезон… Я очень радуюсь», — разведя руками, под смех и аплодисменты зрителей, признался Куйвашев. Фестиваль «Движение» стартовал утром 8 июня в Верхней Пышме и продлится до 9 числа. После вступительной речи губернатора колонна байкеров отправилась в Екатеринбург. Здесь они, в частности, устроили молебен. О самых интересных площадках URA.RU рассказало в отдельной афише. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в регионе появляется все больше мотолюбителей. Такие выводы он сделал из собственных наблюдений, так как живет недалеко от ККТ «Космос» — излюбленного места местных байкеров. Пошутил губернатор на открытии мотофестиваля «Движение», который пройдет 8 и 9 июня в Верхней Пышме и Екатеринбурге. «Каждый год любителей мотокультуры становится все больше и больше, и я, как никто, это чувствую, потому что живу на улице Никонова. И каждый раз, когда открывается мотосезон… Я очень радуюсь», — разведя руками, под смех и аплодисменты зрителей, признался Куйвашев. Фестиваль «Движение» стартовал утром 8 июня в Верхней Пышме и продлится до 9 числа. После вступительной речи губернатора колонна байкеров отправилась в Екатеринбург. Здесь они, в частности, устроили молебен. О самых интересных площадках URA.RU рассказало в отдельной афише.