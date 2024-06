Топ площадок фестиваля «Движение» в Екатеринбурге и Верхней Пышме

С датами и временем

06 июня 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Фестиваль будет проходить 8 и 9 июня Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области пройдет небывалый по насыщенности фестиваль «Движение». В течение двух дней будет задействовано более 30 площадок — от спортивных до интеллектуальных. Бесплатные сосредоточатся в Екатеринбурге, платные — в Верхней Пышме (билет 300 рублей, льготный — 100). URA.RU подготовило краткую программу с указанием мест и времени, где можно будет отдохнуть в грядущие выходные. 8 июня Медиаэкран на Вайнера. С 12:00 заработает шахматная площадка Blues and Chess, где горожане смогут сразиться с именитыми гроссмейстерами Леонидом Тоцким, Сергеем Вокаревым и Леей Гарифуллиной, мастером FIDE Алексеем Прохоровым и мастером спорта РФ Артемом Пингиным. В финале выступит группа Blues Doctors с оркестром. Фестиваль раскинется по всему центру Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU Улица 8 Марта (от Ленина до Малышева). С 13:00 стартуют мотосоревнования, специально для них организаторы построили уникальную эндуро-трассу, для создания которой использовали 150 кубометров леса, 50 кубометров камней и автомобили. Здесь же выступят представители мотофристайла, стантрайдинга и мотоджимхана, а детей покатают на мотоциклах и квадроциклах бесплатно. Капсула времени. Концерты начнутся с 14:00, группа «Ундервуд» выйдет в 16:40, следом — Blues bastards, «Папин Олимпос», OTYKEN и L'ONE. Тайминг артистом можно найти здесь . Стадион «Динамо». Литературная площадка заработает с 13:00, первым встречу с читателями проведет Алексей Сальников — автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него», затем — Павел Крусанов, Сергей Носов, Ярослава Пулинович и другие. На месте будет проходить косплей-шоу. Музейный комплекс в Верхней Пышме. На сцену на самом большом в мире БелАЗе в 10:00 выйдут группа OTYKEN и DJ WIDE. Здесь же пройдет официальное открытие фестиваля — со старта мотопарада в 13:00. В 20:00 свои песни исполнит группа «Ундервуд». 9 июня Медиаэкран на Вайнера. С 12:00 горожане смогут посмотреть выступления детских коллективов. Улица 8 Марта (от Ленина до Малышева). С 13:00 каждые полчаса будут проходить показательные заезды, мастер-классы, а также тест-драйв мототехники. Группа Uma2rman будет одной из хедлайнеров «Движения» Фото: Размик Закарян © URA.RU Площадь 1905 года. С главной площади Екатеринбурга в сторону Верхней Пышмы стартует ретро-ралли. Капсула времени. Во второй день концерты вновь начнутся в 14:00. Здесь выступят Уральский молодежный симфонический оркестр, Дарья Янина, «Комната 60», «ЧАПАЕВ», «Круиз», Blues Doctors, завершит фестиваль группа Uma2rman — в 19:50. Акватория городского пруда. Всероссийские соревнования по флайбордингу и ховербордингу начнутся в 11:00. Стадион «Динамо». Мастер-классы по рисованию персонажей от художника издательства BUBBLE и самой азартной игре из детства писателя Павла Бажова, паблик-ток о комиксах, выставка книг по культуре и истории — все это будет на литературной площадке с 12:00. Здесь же разместится надувная полоса препятствий, которую смогут пройти все, кто выше 120 см. Музейный комплекс в Верхней Пышме. На БелАЗе артисты начнут выступать с 15:00, в программе — DJ WIDE, Kickin Jass Orchestra, «Каникулы», Bob and the Monsters, «ОБЕ ДВЕ». С 13.00 — бесплатные детские мастер-классы, начнут работать ярмарка и фудкорт. Все выходные Улица 8 Марта (от Ленина до Малышева). На площадке покажет свое мастерство первый в стране человек, который сделал сальто на багги, основатель команды Fmx13 Алексей Колесников. В программе также стант-шоу, выступления мотоспортсменов в дисциплинах эндуро, стантрайдинг, мотофристайл и джимхана. Представления пройдут 8 июня с 13:00 до 19:30 и 9 июня с 12:00 до 18:00. Исторический сквер. Откроется фотовыставка Музея истории Екатеринбурга о мотодвижении на Урале и истории клуба «Черные ножи». Самая вкусная площадка будет возле пруда Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уральский центр развития дизайна. В течение всего дня будет работать кастом-шоу «Железное Дело», где гости смогут узнать, что такое кастомайзинг, как он развивался, а также оценить работы мастеров со всей России. Тем временем студенты УрФУ и УрГАХА покажут, как может выглядеть транспорт будущего. Плотинка. В обед стартуют мастер-классы от лучших шеф-поваров и пит-мастеров России. Музей Андеграунда. Культурная площадка предлагает екатеринбуржцам посетить кинофестиваль «УРАЛ. КИНО. ДВИЖЕНИЕ», посетителей ждут с 12:00 до 18:00. Программу показов можно посмотреть здесь .

