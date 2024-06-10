Путина попросили присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова

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Слуцкий (справа на фото) хочет присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова
Слуцкий (справа на фото) хочет присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова Фото:

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением назвать Северный морской путь в честь полярного исследователя Артура Чилингарова. С такой инициативой политик выступил после недавней кончины знаменитого полярника.

«Прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович [Путин], дать поручение правительству Российской Федерации проработать вопрос о присвоении Северному морскому пути имени Артура Николаевича Чилингарова», — сказал Леонид Слуцкий в своем обращении. Его содержание приводит РИА Новости.

Слуцкий подчеркнул значимость личности Чилингарова для России и всего мира, отметив его вклад в развитие арктических исследований и воспитание новых поколений исследователей. Присвоение имени Чилингарова Северному морскому пути станет не только данью уважения его памяти, но и символом для будущих поколений, вдохновляющим на новые открытия и научные достижения, считает лидер ЛДПР.

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением назвать Северный морской путь в честь полярного исследователя Артура Чилингарова. С такой инициативой политик выступил после недавней кончины знаменитого полярника. «Прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович [Путин], дать поручение правительству Российской Федерации проработать вопрос о присвоении Северному морскому пути имени Артура Николаевича Чилингарова», — сказал Леонид Слуцкий в своем обращении. Его содержание приводит РИА Новости. Слуцкий подчеркнул значимость личности Чилингарова для России и всего мира, отметив его вклад в развитие арктических исследований и воспитание новых поколений исследователей. Присвоение имени Чилингарова Северному морскому пути станет не только данью уважения его памяти, но и символом для будущих поколений, вдохновляющим на новые открытия и научные достижения, считает лидер ЛДПР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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