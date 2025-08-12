Названа сумма хищений бизнесмена Новицкого

ТАСС: Общий размер хищений по делу Новицкого превышает 9 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сумма хищения бизнесмена Новицкого составила более 9 млрд рублей
Сумма хищения бизнесмена Новицкого составила более 9 млрд рублей Фото:

Сумма хищений по уголовному делу бизнесмена Евгения Новицкого превысила 9 миллиардов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Общий размер установленных хищений по уголовному делу Новицкого превышает 9 млрд рублей „...“ а требования кредиторов составляют чуть менее 12 млрд рублей», — передает слова ведомств ТАСС. Сообщение опубликовано на сайте агентства ТАСС.

Следствие предъявило Евгению Новицкому обвинение по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках расследования суд в 2024 году отправил Новицкого под домашний арест. Вместе с ним под домашний арест были помещены предприниматель Олег Мезенцев из Московской области и Ольга Илларионова, которых также подозревают в причастности к хищениям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сумма хищений по уголовному делу бизнесмена Евгения Новицкого превысила 9 миллиардов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Общий размер установленных хищений по уголовному делу Новицкого превышает 9 млрд рублей „...“ а требования кредиторов составляют чуть менее 12 млрд рублей», — передает слова ведомств ТАСС. Сообщение опубликовано на сайте агентства ТАСС. Следствие предъявило Евгению Новицкому обвинение по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках расследования суд в 2024 году отправил Новицкого под домашний арест. Вместе с ним под домашний арест были помещены предприниматель Олег Мезенцев из Московской области и Ольга Илларионова, которых также подозревают в причастности к хищениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...