Названа сумма хищений бизнесмена Новицкого

Сумма хищений по уголовному делу бизнесмена Евгения Новицкого превысила 9 миллиардов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Общий размер установленных хищений по уголовному делу Новицкого превышает 9 млрд рублей „...“ а требования кредиторов составляют чуть менее 12 млрд рублей», — передает слова ведомств ТАСС. Сообщение опубликовано на сайте агентства ТАСС.
Следствие предъявило Евгению Новицкому обвинение по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках расследования суд в 2024 году отправил Новицкого под домашний арест. Вместе с ним под домашний арест были помещены предприниматель Олег Мезенцев из Московской области и Ольга Илларионова, которых также подозревают в причастности к хищениям.
