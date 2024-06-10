База отдыха на Тургояке согласилась открыть подход к озеру для всех

База отдыха на Тургояке под Миассом (Челябинская область) согласить открыть проход к озеру для всех. Как следует из картотеки арбитражных дел, между властями и фирмой заключено мировое соглашение. Документ подписан в рамках рассмотрения апелляции.
«В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения, заключенного между сторонами. Представитель ответчика поддержал ходатайство об утверждении мирового соглашения», — отмечено в постановлении Восемнадцатого апелляционного суда.
Инициатором спора выступило госучреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Истец потребовал от компании «Мыс Тургояк» обеспечить свободный проход к водоему, демонтировав ограждение в виде сетки-рабицы с полимерным покрытием. В полном объеме требования суд удовлетворил в октябре 2023 года.
Согласно условиям соглашения, до 25 июня фирма должна частично разобрать забор для проведения озеленения. В результате на участке должны появиться декоративные растения. Ширина береговой линии, которая станет общедоступной, составит, согласно Водному кодексу, 20 метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!