База отдыха на Тургояке согласилась открыть подход к озеру для всех

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Процесс о доступе к берегу Тургояка завершился мировым соглашением
Процесс о доступе к берегу Тургояка завершился мировым соглашением Фото:

База отдыха на Тургояке под Миассом (Челябинская область) согласить открыть проход к озеру для всех. Как следует из картотеки арбитражных дел, между властями и фирмой заключено мировое соглашение. Документ подписан в рамках рассмотрения апелляции.

«В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения, заключенного между сторонами. Представитель ответчика поддержал ходатайство об утверждении мирового соглашения», — отмечено в постановлении Восемнадцатого апелляционного суда.

Инициатором спора выступило госучреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Истец потребовал от компании «Мыс Тургояк» обеспечить свободный проход к водоему, демонтировав ограждение в виде сетки-рабицы с полимерным покрытием. В полном объеме требования суд удовлетворил в октябре 2023 года.

Согласно условиям соглашения, до 25 июня фирма должна частично разобрать забор для проведения озеленения. В результате на участке должны появиться декоративные растения. Ширина береговой линии, которая станет общедоступной, составит, согласно Водному кодексу, 20 метров.

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База отдыха на Тургояке под Миассом (Челябинская область) согласить открыть проход к озеру для всех. Как следует из картотеки арбитражных дел, между властями и фирмой заключено мировое соглашение. Документ подписан в рамках рассмотрения апелляции. «В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения, заключенного между сторонами. Представитель ответчика поддержал ходатайство об утверждении мирового соглашения», — отмечено в постановлении Восемнадцатого апелляционного суда. Инициатором спора выступило госучреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Истец потребовал от компании «Мыс Тургояк» обеспечить свободный проход к водоему, демонтировав ограждение в виде сетки-рабицы с полимерным покрытием. В полном объеме требования суд удовлетворил в октябре 2023 года. Согласно условиям соглашения, до 25 июня фирма должна частично разобрать забор для проведения озеленения. В результате на участке должны появиться декоративные растения. Ширина береговой линии, которая станет общедоступной, составит, согласно Водному кодексу, 20 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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