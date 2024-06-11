На набережной реки Миасс в Челябинске 11 июня открыли скульптуру влюбленным. Фото и видео с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Статуи созданы в виде молодого человека и девушки, держащей цветы. Композиция символизирует одно из самых трепетных чувств — влюбленность», — сообщает корреспондент URA.RU. На открытии танцоры представили собравшимся нежный танец.
Жанровая городская скульптура стала новым украшением набережной реки Миасс. Она была установлена по инициативе «Международного институт дизайна и сервиса». Проект прошел публичные слушания и получил поддержку горожан. Как сообщил ректор вуза Максим Усынин, скульптура стала олицетворением истории знакомства его родителей. К его маме в центре города пристали хулиганы, а отец с другом помог их отпугнуть и пригласил на свидание, куда принес букет сирени. Она увидела пятилистник и сохранила его для исполнения самого заветного желания — найти взаимную любовь. Поэтому именно сирень держит в руках девушка.
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На набережной реки Миасс в Челябинске 11 июня открыли скульптуру влюбленным. Фото и видео с места событий передает корреспондент URA.RU. «Статуи созданы в виде молодого человека и девушки, держащей цветы. Композиция символизирует одно из самых трепетных чувств — влюбленность», — сообщает корреспондент URA.RU. На открытии танцоры представили собравшимся нежный танец. Жанровая городская скульптура стала новым украшением набережной реки Миасс. Она была установлена по инициативе «Международного институт дизайна и сервиса». Проект прошел публичные слушания и получил поддержку горожан. Как сообщил ректор вуза Максим Усынин, скульптура стала олицетворением истории знакомства его родителей. К его маме в центре города пристали хулиганы, а отец с другом помог их отпугнуть и пригласил на свидание, куда принес букет сирени. Она увидела пятилистник и сохранила его для исполнения самого заветного желания — найти взаимную любовь. Поэтому именно сирень держит в руках девушка.