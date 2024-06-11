На набережной Челябинска открыли памятник влюбленным. Фото, видео

11 июня 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Две статуи открыли 11 июня на набережной реки Миасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На набережной реки Миасс в Челябинске 11 июня открыли скульптуру влюбленным. Фото и видео с места событий передает корреспондент URA.RU. «Статуи созданы в виде молодого человека и девушки, держащей цветы. Композиция символизирует одно из самых трепетных чувств — влюбленность», — сообщает корреспондент URA.RU. На открытии танцоры представили собравшимся нежный танец. Жанровая городская скульптура стала новым украшением набережной реки Миасс. Она была установлена по инициативе «Международного институт дизайна и сервиса». Проект прошел публичные слушания и получил поддержку горожан. Как сообщил ректор вуза Максим Усынин, скульптура стала олицетворением истории знакомства его родителей. К его маме в центре города пристали хулиганы, а отец с другом помог их отпугнуть и пригласил на свидание, куда принес букет сирени. Она увидела пятилистник и сохранила его для исполнения самого заветного желания — найти взаимную любовь. Поэтому именно сирень держит в руках девушка. На открытии собравшимся показали танец влюбленных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В финале танца юноша и девушка встали в похожую позу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Девушка в руках держит цветы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На набережной реки Миасс в Челябинске 11 июня открыли скульптуру влюбленным. Фото и видео с места событий передает корреспондент URA.RU. «Статуи созданы в виде молодого человека и девушки, держащей цветы. Композиция символизирует одно из самых трепетных чувств — влюбленность», — сообщает корреспондент URA.RU. На открытии танцоры представили собравшимся нежный танец. Жанровая городская скульптура стала новым украшением набережной реки Миасс. Она была установлена по инициативе «Международного институт дизайна и сервиса». Проект прошел публичные слушания и получил поддержку горожан. Как сообщил ректор вуза Максим Усынин, скульптура стала олицетворением истории знакомства его родителей. К его маме в центре города пристали хулиганы, а отец с другом помог их отпугнуть и пригласил на свидание, куда принес букет сирени. Она увидела пятилистник и сохранила его для исполнения самого заветного желания — найти взаимную любовь. Поэтому именно сирень держит в руках девушка.