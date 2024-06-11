На набережной Челябинска открыли памятник влюбленным. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятник влюбленным. Челябинск, памятник влюбленным
Две статуи открыли 11 июня на набережной реки Миасс Фото:

На набережной реки Миасс в Челябинске 11 июня открыли скульптуру влюбленным. Фото и видео с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Статуи созданы в виде молодого человека и девушки, держащей цветы. Композиция символизирует одно из самых трепетных чувств — влюбленность», — сообщает корреспондент URA.RU. На открытии танцоры представили собравшимся нежный танец.

Жанровая городская скульптура стала новым украшением набережной реки Миасс. Она была установлена по инициативе «Международного институт дизайна и сервиса». Проект прошел публичные слушания и получил поддержку горожан. Как сообщил ректор вуза Максим Усынин, скульптура стала олицетворением истории знакомства его родителей. К его маме в центре города пристали хулиганы, а отец с другом помог их отпугнуть и пригласил на свидание, куда принес букет сирени. Она увидела пятилистник и сохранила его для исполнения самого заветного желания — найти взаимную любовь. Поэтому именно сирень держит в руках девушка.

Памятник. Челябинск
На открытии собравшимся показали танец влюбленных
Фото:
Памятник. Челябинск
В финале танца юноша и девушка встали в похожую позу
Фото:
Памятник. Челябинск
Девушка в руках держит цветы
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На набережной реки Миасс в Челябинске 11 июня открыли скульптуру влюбленным. Фото и видео с места событий передает корреспондент URA.RU. «Статуи созданы в виде молодого человека и девушки, держащей цветы. Композиция символизирует одно из самых трепетных чувств — влюбленность», — сообщает корреспондент URA.RU. На открытии танцоры представили собравшимся нежный танец. Жанровая городская скульптура стала новым украшением набережной реки Миасс. Она была установлена по инициативе «Международного институт дизайна и сервиса». Проект прошел публичные слушания и получил поддержку горожан. Как сообщил ректор вуза Максим Усынин, скульптура стала олицетворением истории знакомства его родителей. К его маме в центре города пристали хулиганы, а отец с другом помог их отпугнуть и пригласил на свидание, куда принес букет сирени. Она увидела пятилистник и сохранила его для исполнения самого заветного желания — найти взаимную любовь. Поэтому именно сирень держит в руках девушка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...