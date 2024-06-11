11 июня 2024

Челябинский губернатор Текслер поздравил земляков с Днем России. Видео

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Второй день ПМЭФ-2024. 6 июня. Санкт-Петербург., текслер алексей
Главное богатство страны — это люди, говорится в видеоклипе Текслера Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем России. Главное богатство страны — это люди, говорится в видеоклипе «Мы — это Россия», размещенном 12 июня в telegram-канале главы региона.

«Главное богатство нашей страны — это люди. Трудолюбивые, сильные, добрые и отзывчивые», — отмечается в описании праздничного видеоклипа.

В ролике показаны кадры, как челябинский губернатор встречается с ветеранами, участниками спецоперации, работниками заводов, химиками, школьниками, молодыми мамами, спортсменами и многими другими. «Спасибо вам за неравнодушие и любовь к родной земле», — говорится в посте челябинского губернатора.

В Челябинские полицейские ранее также записали патриотический клип, посвященный Дню России. Как уточнили в пресс-службе областного ГУ МВД России, вся атмосфера музыкального ролика пропитана духом патриотизма и любви к своей стране.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем России. Главное богатство страны — это люди, говорится в видеоклипе «Мы — это Россия», размещенном 12 июня в telegram-канале главы региона. «Главное богатство нашей страны — это люди. Трудолюбивые, сильные, добрые и отзывчивые», — отмечается в описании праздничного видеоклипа. В ролике показаны кадры, как челябинский губернатор встречается с ветеранами, участниками спецоперации, работниками заводов, химиками, школьниками, молодыми мамами, спортсменами и многими другими. «Спасибо вам за неравнодушие и любовь к родной земле», — говорится в посте челябинского губернатора. В Челябинские полицейские ранее также записали патриотический клип, посвященный Дню России. Как уточнили в пресс-службе областного ГУ МВД России, вся атмосфера музыкального ролика пропитана духом патриотизма и любви к своей стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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