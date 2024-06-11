Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем России. Главное богатство страны — это люди, говорится в видеоклипе «Мы — это Россия», размещенном 12 июня в telegram-канале главы региона.
«Главное богатство нашей страны — это люди. Трудолюбивые, сильные, добрые и отзывчивые», — отмечается в описании праздничного видеоклипа.
В ролике показаны кадры, как челябинский губернатор встречается с ветеранами, участниками спецоперации, работниками заводов, химиками, школьниками, молодыми мамами, спортсменами и многими другими. «Спасибо вам за неравнодушие и любовь к родной земле», — говорится в посте челябинского губернатора.
В Челябинские полицейские ранее также записали патриотический клип, посвященный Дню России. Как уточнили в пресс-службе областного ГУ МВД России, вся атмосфера музыкального ролика пропитана духом патриотизма и любви к своей стране.
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