Песков раскрыл, как ЦБ ответит на прекращение торгов на Мосбирже

Песков: Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
ЦБ обеспечит стабильность на рынках, заявил Дмитрий Песков Фото:

Центральный Банк РФ обеспечит стабильность на рынках. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решение Московской биржи о прекращении проведения торговых операций с долларом США и евро с 13 июня 2024 года.

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«Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках, что и делается», — сказал Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что Россия обсуждает решение об ответных мерах.

Ранее Минфин США опубликовал новый антироссийский санкционный список. В него вошла Мосбиржа, а также многие российские и китайские компании. В связи с этим Мосбиржа объявила о прекращении проведения торговых операций с долларом США и евро.

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Центральный Банк РФ обеспечит стабильность на рынках. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решение Московской биржи о прекращении проведения торговых операций с долларом США и евро с 13 июня 2024 года. «Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках, что и делается», — сказал Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что Россия обсуждает решение об ответных мерах. Ранее Минфин США опубликовал новый антироссийский санкционный список. В него вошла Мосбиржа, а также многие российские и китайские компании. В связи с этим Мосбиржа объявила о прекращении проведения торговых операций с долларом США и евро.
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