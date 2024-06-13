Песков раскрыл, как ЦБ ответит на прекращение торгов на Мосбирже

Песков: Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках

13 июня 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

ЦБ обеспечит стабильность на рынках, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный Банк РФ обеспечит стабильность на рынках. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решение Московской биржи о прекращении проведения торговых операций с долларом США и евро с 13 июня 2024 года. Новость по теме Банки взвинтили цены на доллар после заявления Мосбиржи: что будет с рублем после новых санкций США «Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках, что и делается», — сказал Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что Россия обсуждает решение об ответных мерах. Ранее Минфин США опубликовал новый антироссийский санкционный список. В него вошла Мосбиржа, а также многие российские и китайские компании. В связи с этим Мосбиржа объявила о прекращении проведения торговых операций с долларом США и евро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный Банк РФ обеспечит стабильность на рынках. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решение Московской биржи о прекращении проведения торговых операций с долларом США и евро с 13 июня 2024 года. «Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках, что и делается», — сказал Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что Россия обсуждает решение об ответных мерах. Ранее Минфин США опубликовал новый антироссийский санкционный список. В него вошла Мосбиржа, а также многие российские и китайские компании. В связи с этим Мосбиржа объявила о прекращении проведения торговых операций с долларом США и евро.