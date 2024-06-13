Песков раскрыл, как ЦБ ответит на прекращение торгов на Мосбирже

Центральный Банк РФ обеспечит стабильность на рынках. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решение Московской биржи о прекращении проведения торговых операций с долларом США и евро с 13 июня 2024 года.
«Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на рынках, что и делается», — сказал Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что Россия обсуждает решение об ответных мерах.
Ранее Минфин США опубликовал новый антироссийский санкционный список. В него вошла Мосбиржа, а также многие российские и китайские компании. В связи с этим Мосбиржа объявила о прекращении проведения торговых операций с долларом США и евро.
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