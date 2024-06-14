Мэр Екатеринбурга разнес главного по ЖКХ, припомнив уголовный скандал

Алексей Орлов напомнил коллегам о зимнем коммунальном коллапсе Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов неожиданно отчитал своего заместителя по вопросам ЖКХ Владимира Гейко (считается одним из тяжеловесов администрации) из-за плохой подготовки к совещанию, где обсуждалась подготовка к предстоящему отопительному сезону. Орлов напомнил подчиненным уголовное дело замглавы Подольска Романа Рязанцева, арестованного после зимнего коммунального коллапса, передает корреспондент URA.RU.

«Все, что происходит в городе, так или иначе является зоной нашей ответственности, независимо от того, кто за это отвечает: федеральная или региональная структура. Все мы прекрасно помним ситуацию с теплоносителем „Южный“. Да, Владимир Алексеевич [Гейко]? Кому шли жалобы? Мне в telegram-канал. Кого прокурор [свердловской] области [Борис Крылов] каждый день ждал с докладом? Коллеги, меня. <…> Вы все помните ситуацию в Подмосковье. Мне кажется, до сих пор замглавы под арестом находится», — сказал Орлов.

ЧП на котельной «Южная» произошло в Екатеринбурге в январе. Тогда без отопления остались более 30 тысяч горожан на Уктусе и Вторчермете. «Поэтому если я говорю, что вопрос будет рассматриваться на коллегии, мы должны его рассмотреть со всех сторон. Не только [начальника управления ЖКХ] Александра Викторовича [Брагина] послушать, но и пригласить „Т-Плюс“, Ростехнадзор… Если мы будем так относиться к подготовке вопросов, я буду их с заседаний снимать, а ответственных привлекать к дисциплинарной ответственности. Владимир Алексеевич, мы с вами этот вопрос вчера обсудили», — заключил Орлов.

Замглавы Подольска Рязанцев был задержан в начале января после коммунальной аварии, лишившей тепла 170 домов. Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий. По версии следствия, Рязанцев подписал акт проверку готовности к отопительному сезону, игнорируя дефекты, это и привело к аварии. Ему грозит лишение свободы от трех до десяти лет.