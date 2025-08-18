Директора фирмы из Свердловской области оперативно скрутил СОБР в станице Динской Краснодарского края. Мужчину обвиняют в срыве ремонта школы в Новодвинске (Архангельская область) и попытке украсть миллионы рублей, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
«Возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, зарегистрированной в Свердловской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — пояснили в ведомстве. Расследование продолжается.
По данным следствия, в 2024 году с фирмой задержанного заключили муниципальный контракт стоимостью более 207 млн рублей на капремонт школы в Новодвинске. Директор получил аванс — половину суммы контракта — после чего заключал договоры субподряда, включая аффилированные организации.
В результате подрядчик не выполнил работы по ремонту школы в установленные сроки, а более 47 млн рублей из аванса были перечислены связанным с ним лицам. Кроме того, подозреваемый пытался получить еще более 9,5 млн рублей за невыполненные работы через подписание акта приемки.
Задержанного этапируют в Архангельск для проведения следственных действий. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!