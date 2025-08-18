Безработных стало меньше, а зарплаты выросли в Свердловской области

Уровень безработицы снизился в Свердловской области до 1,2%
Безработных стало меньше, число занятых увеличилось
Безработных стало меньше, число занятых увеличилось

Уровень безработицы в Свердловской области в период с марта по май текущего года составил 1,2%, уменьшившись по сравнению с февралем-апрелем, при этом также зафиксирован и рост средней заработной платы. Актуальную аналитику приводит Свердловскстат.

В феврале-апреле уровень безработицы, согласно официальным данным, составлял 1,3%. К маю он уменьшился и был зафиксирован на уровне 1,2%. Что касается численности безработных, то их число составило 26,1 тысяч человек, тогда как в феврале-апреле их насчитывалось 28,1 тысяч человек.

Средняя зарплата также изменилась. Если в январе-апреле свердловчане получали 84 630 рублей в среднем, то к январю-маю средние доходы достигли 85 735 рублей (+1,3%).

По данным HeadHunter, на рынке торговли работодателям Свердловской области не хватает продавцов-консультантов и кассиров, директоров магазинов. Средние зарплатные предложения в этой сфере достигают 52,5 тысяч рублей, за год она выросла на 12%. Кандидаты, при этом, хотели бы получать около 52,7 тысяч рублей. Работников, занятых на позициях промоутеров и супервайзеров — на рынке в избытке.

