Куйвашев недоволен, как готовится переезд свердловского правительства

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев озвучил идею несколько лет назад Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев недоволен темпами подготовки переезда областного правительства из центра Екатеринбурга на ВИХ-Правобережный. Как стало известно URA.RU, основным куратором проекта он назначил мэра Алексея Орлова.

Впервые идею собрать все министерства в одном месте Куйвашев озвучил еще в 2019-м. С тех пор тема несколько раз пропадала и возвращалась в кулуарную повестку.

Новость по теме
Мэрия Екатеринбурга впервые показала новый правительственный квартал. Фото

«На прошлой неделе Куйвашев раскритиковал строительный блок [кабмина] под руководством [своего заместителя Сергея] Швиндта за невысокие темпы составления проекта. И объявил, что теперь основным ответственным будет Орлов», — поделился источник в региональной власти. Сейчас на месте будущего правительственного квартала ветхое жилье и заросли. К участку прокладывают новую дорогу — через расширение улицы Татищева. Этим занимается как раз администрация, она же готовит концепт застройки будущего правительственного квартала.

В разговоре с URA.RU Орлов подтвердил, что недавно получил от губернатора новые установки «по ВИЗу и правительственному кварталу», но подчеркнул, что со Швиндтом эту тему они ведут вместе. «Надо финансовую модель сформировать, эскизный проект уже есть», — обозначил он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев недоволен темпами подготовки переезда областного правительства из центра Екатеринбурга на ВИХ-Правобережный. Как стало известно URA.RU, основным куратором проекта он назначил мэра Алексея Орлова. Впервые идею собрать все министерства в одном месте Куйвашев озвучил еще в 2019-м. С тех пор тема несколько раз пропадала и возвращалась в кулуарную повестку. «На прошлой неделе Куйвашев раскритиковал строительный блок [кабмина] под руководством [своего заместителя Сергея] Швиндта за невысокие темпы составления проекта. И объявил, что теперь основным ответственным будет Орлов», — поделился источник в региональной власти. Сейчас на месте будущего правительственного квартала ветхое жилье и заросли. К участку прокладывают новую дорогу — через расширение улицы Татищева. Этим занимается как раз администрация, она же готовит концепт застройки будущего правительственного квартала. В разговоре с URA.RU Орлов подтвердил, что недавно получил от губернатора новые установки «по ВИЗу и правительственному кварталу», но подчеркнул, что со Швиндтом эту тему они ведут вместе. «Надо финансовую модель сформировать, эскизный проект уже есть», — обозначил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...