Куйвашев недоволен, как готовится переезд свердловского правительства

13 июня 2024 в 21:39 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев озвучил идею несколько лет назад Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев недоволен темпами подготовки переезда областного правительства из центра Екатеринбурга на ВИХ-Правобережный. Как стало известно URA.RU, основным куратором проекта он назначил мэра Алексея Орлова. Впервые идею собрать все министерства в одном месте Куйвашев озвучил еще в 2019-м. С тех пор тема несколько раз пропадала и возвращалась в кулуарную повестку. Новость по теме Мэрия Екатеринбурга впервые показала новый правительственный квартал. Фото «На прошлой неделе Куйвашев раскритиковал строительный блок [кабмина] под руководством [своего заместителя Сергея] Швиндта за невысокие темпы составления проекта. И объявил, что теперь основным ответственным будет Орлов», — поделился источник в региональной власти. Сейчас на месте будущего правительственного квартала ветхое жилье и заросли. К участку прокладывают новую дорогу — через расширение улицы Татищева. Этим занимается как раз администрация, она же готовит концепт застройки будущего правительственного квартала. В разговоре с URA.RU Орлов подтвердил, что недавно получил от губернатора новые установки «по ВИЗу и правительственному кварталу», но подчеркнул, что со Швиндтом эту тему они ведут вместе. «Надо финансовую модель сформировать, эскизный проект уже есть», — обозначил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев недоволен темпами подготовки переезда областного правительства из центра Екатеринбурга на ВИХ-Правобережный. Как стало известно URA.RU, основным куратором проекта он назначил мэра Алексея Орлова. Впервые идею собрать все министерства в одном месте Куйвашев озвучил еще в 2019-м. С тех пор тема несколько раз пропадала и возвращалась в кулуарную повестку. «На прошлой неделе Куйвашев раскритиковал строительный блок [кабмина] под руководством [своего заместителя Сергея] Швиндта за невысокие темпы составления проекта. И объявил, что теперь основным ответственным будет Орлов», — поделился источник в региональной власти. Сейчас на месте будущего правительственного квартала ветхое жилье и заросли. К участку прокладывают новую дорогу — через расширение улицы Татищева. Этим занимается как раз администрация, она же готовит концепт застройки будущего правительственного квартала. В разговоре с URA.RU Орлов подтвердил, что недавно получил от губернатора новые установки «по ВИЗу и правительственному кварталу», но подчеркнул, что со Швиндтом эту тему они ведут вместе. «Надо финансовую модель сформировать, эскизный проект уже есть», — обозначил он.