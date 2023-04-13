Новое здание свердловского кабмина рисуют со штаб-квартиры «Ростеха» в Москве. Комплекс разместится на берегу Верх-Исетского пруда (с губернатором Евгением Куйвашевым согласовано). Рендеры дорабатывают, но уже есть первые наброски будущего правительственного квартала, которыми с URA.RU поделился источник в горадминистрации.
Уже в этом году власти приступят к расширению улицы Татищева (предполагает массовый снос домов), ведущей к будущей мегастройке на ул. Малый Конный Полуостров. Также, судя по эскизам, планируется реконструировать ул. Срединное кольцо и построить мост через пруд. «О сроках пока говорить сложно», — сказал собеседник.
Сейчас на месте, куда переедут региональные министры — жилые пятиэтажки. Их будут расселять. Рядом свои ЖК возводят несколько застройщиков, в частности TEN и «ЛСР».
Ведомства свердловского кабмина сегодня разбросаны по всему городу: минобразования располагается на улице Малышева, 33, минсоцполитики — на Большакова, 105, минспорта и минприроды — на Малышева, 101, минкультуры — на Малышева, 46, минЖКХ — в «Белом доме» на Октябрьской площади, 1, минфин — на Ленина, 34. Впервые идею объединить их в одном месте Куйвашев озвучил в марте 2019 года. И повторил ее в конце 2019-го. Однако проект был заморожен, и вернулись к нему только весной 2021-го. А в 2022 году Куйвашев дал первую конкретику: существующие здания, включая 24-этажный «Белый дом», продадут, и строительство нового комплекса будет вестись как раз на вырученные деньги.
Сейчас это место, где будет здание правительства, выглядит так. Дома будут расселять
Новое здание свердловского кабмина рисуют со штаб-квартиры «Ростеха» в Москве. Комплекс разместится на берегу Верх-Исетского пруда (с губернатором Евгением Куйвашевым согласовано). Рендеры дорабатывают, но уже есть первые наброски будущего правительственного квартала, которыми с URA.RU поделился источник в горадминистрации. Уже в этом году власти приступят к расширению улицы Татищева (предполагает массовый снос домов), ведущей к будущей мегастройке на ул. Малый Конный Полуостров. Также, судя по эскизам, планируется реконструировать ул. Срединное кольцо и построить мост через пруд. «О сроках пока говорить сложно», — сказал собеседник. Сейчас на месте, куда переедут региональные министры — жилые пятиэтажки. Их будут расселять. Рядом свои ЖК возводят несколько застройщиков, в частности TEN и «ЛСР». Ведомства свердловского кабмина сегодня разбросаны по всему городу: минобразования располагается на улице Малышева, 33, минсоцполитики — на Большакова, 105, минспорта и минприроды — на Малышева, 101, минкультуры — на Малышева, 46, минЖКХ — в «Белом доме» на Октябрьской площади, 1, минфин — на Ленина, 34. Впервые идею объединить их в одном месте Куйвашев озвучил в марте 2019 года. И повторил ее в конце 2019-го. Однако проект был заморожен, и вернулись к нему только весной 2021-го. А в 2022 году Куйвашев дал первую конкретику: существующие здания, включая 24-этажный «Белый дом», продадут, и строительство нового комплекса будет вестись как раз на вырученные деньги.