Энергетики объяснили, почему поселки и ЖК под Челябинском вторые сутки без света

В Сосновском районе под Челябинском продолжают восстановление света в поселках и жилых комплексах, находящихся без электричества с 12 июня. О том, что причиной стало повреждение кабеля на линии электропередач, URA.RU 14 июня сообщили в «Россети Урал».
«Наши энергетики работают на месте, электроснабжение большей части потребителей восстановлено, в настоящее время отключенными остаются частично двух поселков — Малиновка и Белый Хутор», — сообщили URA.RU в «Россети Урал».
Электричество было отключено в поселках Малиновка, Западный, Привилегия, Белый Хутор и Лесной остров. В большинстве домов плиты и водонагреватели работают от электричества. Жители возмутились тем, что из-за долгого отключения света не представляется возможным помыться и приготовить еду.
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