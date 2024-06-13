13 июня 2024

Энергетики объяснили, почему поселки и ЖК под Челябинском вторые сутки без света

Причиной отключения поселков под Челябинском от электричества стала авария
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной отсутствия света стало повреждение кабеля на линии электропередач
Причиной отсутствия света стало повреждение кабеля на линии электропередач Фото:

В Сосновском районе под Челябинском продолжают восстановление света в поселках и жилых комплексах, находящихся без электричества с 12 июня. О том, что причиной стало повреждение кабеля на линии электропередач, URA.RU 14 июня сообщили в «Россети Урал».

«Наши энергетики работают на месте, электроснабжение большей части потребителей восстановлено, в настоящее время отключенными остаются частично двух поселков — Малиновка и Белый Хутор», — сообщили URA.RU в «Россети Урал».

Электричество было отключено в поселках Малиновка, Западный, Привилегия, Белый Хутор и Лесной остров. В большинстве домов плиты и водонагреватели работают от электричества. Жители возмутились тем, что из-за долгого отключения света не представляется возможным помыться и приготовить еду.

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В Сосновском районе под Челябинском продолжают восстановление света в поселках и жилых комплексах, находящихся без электричества с 12 июня. О том, что причиной стало повреждение кабеля на линии электропередач, URA.RU 14 июня сообщили в «Россети Урал». «Наши энергетики работают на месте, электроснабжение большей части потребителей восстановлено, в настоящее время отключенными остаются частично двух поселков — Малиновка и Белый Хутор», — сообщили URA.RU в «Россети Урал». Электричество было отключено в поселках Малиновка, Западный, Привилегия, Белый Хутор и Лесной остров. В большинстве домов плиты и водонагреватели работают от электричества. Жители возмутились тем, что из-за долгого отключения света не представляется возможным помыться и приготовить еду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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