Как добраться до ежегодного областного Сабантуя из Челябинска. Карта

К областному Сабантую из Челябинска проходят несколько основных маршрутов
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Для обеспечения безопасности гостей и участников, на праздновании будут дежурить 14 экипажей ДПС
Для обеспечения безопасности гостей и участников, на праздновании будут дежурить 14 экипажей ДПС Фото:

К месту проведения областного ежегодного Сабантуя из Челябинска проходят несколько основных маршрутов. Два из них — поворот на 30 и 33 километр автодороги «Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым». О схеме проезда информирует Госавтоинспекция, сообщили 14 июня в пресс-службе.

«К месту проведения мероприятия проходят несколько основных маршрутов. Поворот на 33 километр автомобильной дороги „Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым“ на деревню Норкино с выездом к месту проведения мероприятия, другой — поворот на 30 километр автодороги „Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым“ на деревню Бажикаево через деревню Суфино с выездом на мероприятие», — сообщили в пресс-службе.

В Аргаяшском районе Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции будут обеспечивать безопасность участников и гостей мероприятия. На месте будут дежурить 14 экипажей ДСП.

К месту проведения мероприятия проходят несколько основных маршрутов
К месту проведения мероприятия проходят несколько основных маршрутов
Фото:

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К месту проведения областного ежегодного Сабантуя из Челябинска проходят несколько основных маршрутов. Два из них — поворот на 30 и 33 километр автодороги «Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым». О схеме проезда информирует Госавтоинспекция, сообщили 14 июня в пресс-службе. «К месту проведения мероприятия проходят несколько основных маршрутов. Поворот на 33 километр автомобильной дороги „Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым“ на деревню Норкино с выездом к месту проведения мероприятия, другой — поворот на 30 километр автодороги „Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым“ на деревню Бажикаево через деревню Суфино с выездом на мероприятие», — сообщили в пресс-службе. В Аргаяшском районе Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции будут обеспечивать безопасность участников и гостей мероприятия. На месте будут дежурить 14 экипажей ДСП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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