К месту проведения областного ежегодного Сабантуя из Челябинска проходят несколько основных маршрутов. Два из них — поворот на 30 и 33 километр автодороги «Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым». О схеме проезда информирует Госавтоинспекция, сообщили 14 июня в пресс-службе.
«К месту проведения мероприятия проходят несколько основных маршрутов. Поворот на 33 километр автомобильной дороги „Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым“ на деревню Норкино с выездом к месту проведения мероприятия, другой — поворот на 30 километр автодороги „Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым“ на деревню Бажикаево через деревню Суфино с выездом на мероприятие», — сообщили в пресс-службе.
В Аргаяшском районе Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции будут обеспечивать безопасность участников и гостей мероприятия. На месте будут дежурить 14 экипажей ДСП.
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