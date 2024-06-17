Чем опасен для челябинских женщин синдром разбитого сердца

Челябинский врач Тарасов: депрессия у женщин увеличивает риск болезней сердца
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Тарасов рассказал, что повышает риск развития болезней сердца у женщин
Дмитрий Тарасов рассказал, что повышает риск развития болезней сердца у женщин Фото:

Главврач челябинской городской клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов 17 июня сообщил о том, что стресс и депрессия у женщин увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Тарасов рассказал на своей странице с соцсети «Вконтакте».

«Стресс и депрессия у женщин от 20 до 40 лет значительно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. У мужчин этот показатель значительно ниже», — сообщил Тарасов.

Он добавил, что у тревожных женщин вероятность развития высокого кровяного давления, а также высокого уровня холестерина и диабета примерно на 55% выше. А у женщин в возрасте до 50 лет с психическими расстройствами вероятность развития факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний почти в два раза выше.

Причиной врач назвал постоянное сдерживание своих чувств. Он назвал заболевания сердечно-сосудистой системы, которые спровоцированы стрессовыми ситуациями и сильными эмоциями «синдромом разбитого сердца» и уточнил, что женщины более склонны к нему, чем мужчины.

Тарасов добавил, что женщины часто игнорируют сигналы организма, принимая симптомы сердечно-сосудистых заболеваний за издержки неблагополучного психологического фона. Чтобы сохранить здоровье сердца, необходимо перестать игнорировать предупреждающие знаки и прислушаться к своему организму.

Для выхода из тревожной ситуации Тарасов рекомендует обратиться к специалисту. Также по его мнению благоприятно влияют на организм медитации, йога и дыхательные упражнения.

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Главврач челябинской городской клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов 17 июня сообщил о том, что стресс и депрессия у женщин увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Тарасов рассказал на своей странице с соцсети «Вконтакте». «Стресс и депрессия у женщин от 20 до 40 лет значительно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. У мужчин этот показатель значительно ниже», — сообщил Тарасов. Он добавил, что у тревожных женщин вероятность развития высокого кровяного давления, а также высокого уровня холестерина и диабета примерно на 55% выше. А у женщин в возрасте до 50 лет с психическими расстройствами вероятность развития факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний почти в два раза выше. Причиной врач назвал постоянное сдерживание своих чувств. Он назвал заболевания сердечно-сосудистой системы, которые спровоцированы стрессовыми ситуациями и сильными эмоциями «синдромом разбитого сердца» и уточнил, что женщины более склонны к нему, чем мужчины. Тарасов добавил, что женщины часто игнорируют сигналы организма, принимая симптомы сердечно-сосудистых заболеваний за издержки неблагополучного психологического фона. Чтобы сохранить здоровье сердца, необходимо перестать игнорировать предупреждающие знаки и прислушаться к своему организму. Для выхода из тревожной ситуации Тарасов рекомендует обратиться к специалисту. Также по его мнению благоприятно влияют на организм медитации, йога и дыхательные упражнения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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