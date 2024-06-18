На трассе М5 в Челябинской области после аварии сгорел грузовик. Видео

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Пожарные потушили горящий автомобиль
Пожарные потушили горящий автомобиль Фото:

В Челябинской области на трассе М5 возле Усть-Катава после аварии сгорел грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

«1627 км автодороги „М-5 УРАЛ Москва-Челябинск“ произошло ДТП с участием грузового автомобиля, после чего произошло возгорание автомобиля. Пострадавших в ДТП нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе региональной ГАИ уточнили, что на месте аварии организовано реверсивное движение. Также здесь работает служба МЧС.

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В Челябинской области на трассе М5 возле Усть-Катава после аварии сгорел грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГАИ. «1627 км автодороги „М-5 УРАЛ Москва-Челябинск“ произошло ДТП с участием грузового автомобиля, после чего произошло возгорание автомобиля. Пострадавших в ДТП нет», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе региональной ГАИ уточнили, что на месте аварии организовано реверсивное движение. Также здесь работает служба МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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