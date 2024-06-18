Пожарные потушили горящий автомобиль
В Челябинской области на трассе М5 возле Усть-Катава после аварии сгорел грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГАИ.
«1627 км автодороги „М-5 УРАЛ Москва-Челябинск“ произошло ДТП с участием грузового автомобиля, после чего произошло возгорание автомобиля. Пострадавших в ДТП нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе региональной ГАИ уточнили, что на месте аварии организовано реверсивное движение. Также здесь работает служба МЧС.
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