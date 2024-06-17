В ХМАО скончался заслуженный нефтяник России

В Сургуте на 72-м году жизни скончался заслуженный нефтяник России, ветеран компании «Сургутнефтегаз» Сайдали Хажмурадов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил председатель чечено-ингушского культурного центра «Вайнах» Беслан Дашаев.
«На 72-ом году жизни скончался один из первопроходцев в нефтегаз-бурении Югры, заслуженный нефтяник России, внесённый в музей славы „Сургутнефтегаза“. Руководитель совета старейшин „Вайнах“, Хажмурадов Сайдали Вахович,» — сообщил Дашаев в публикации.
Он отметил, что усопший был отзывчивым и надежным «старшим братом». От общественной организации чечено-ингушского народа Дашаев выразил соболезнования.
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