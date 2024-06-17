17 июня 2024

В ХМАО скончался заслуженный нефтяник России

В ХМАО из жизни ушел заслуженный работник «Сургутнефтегаза» Сайдали Хажмурадов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте прощаются с заслуженным работником "Сургутнефтегаза" Сайдали Хажмурадовым
В Сургуте прощаются с заслуженным работником "Сургутнефтегаза" Сайдали Хажмурадовым Фото:

В Сургуте на 72-м году жизни скончался заслуженный нефтяник России, ветеран компании «Сургутнефтегаз» Сайдали Хажмурадов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил председатель чечено-ингушского культурного центра «Вайнах» Беслан Дашаев.

«На 72-ом году жизни скончался один из первопроходцев в нефтегаз-бурении Югры, заслуженный нефтяник России, внесённый в музей славы „Сургутнефтегаза“. Руководитель совета старейшин „Вайнах“, Хажмурадов Сайдали Вахович,» — сообщил Дашаев в публикации.

Он отметил, что усопший был отзывчивым и надежным «старшим братом». От общественной организации чечено-ингушского народа Дашаев выразил соболезнования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте на 72-м году жизни скончался заслуженный нефтяник России, ветеран компании «Сургутнефтегаз» Сайдали Хажмурадов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил председатель чечено-ингушского культурного центра «Вайнах» Беслан Дашаев. «На 72-ом году жизни скончался один из первопроходцев в нефтегаз-бурении Югры, заслуженный нефтяник России, внесённый в музей славы „Сургутнефтегаза“. Руководитель совета старейшин „Вайнах“, Хажмурадов Сайдали Вахович,» — сообщил Дашаев в публикации. Он отметил, что усопший был отзывчивым и надежным «старшим братом». От общественной организации чечено-ингушского народа Дашаев выразил соболезнования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...