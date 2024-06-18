Прокуратура вступилась за свердловчан, оставшихся без воды

Прокуратура Свердловской области передала в суд иск на мэрию Артемовского, которая не смогла обеспечить холодной водой целый квартал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура направила в суд административное исковое заявление к администрации муниципалитета об обязании не позднее 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать водоснабжение и водоотведение потребителей, проживающих в домах № 37, 39, 40, 42, 44 по ул. Пролетарская в г. Артемовский путем прокладки сетей водоснабжения и водоотведения до границ земельных участков указанных потребителей», — говорится в сообщении. Известно, что управляющая компания отказала в решении проблемы с водообеспечением из-за технических проблем.
Коммунальщики сообщили, что ближайшая магистраль, к которой можно было подключиться, находилась в ста метрах от жилых домов. Такая ситуация сложилась у свердловчан, живущих на улице Пролетарской. Иск был удовлетворен. Решение суда не вступило в законную силу.
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