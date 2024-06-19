В Катав-Ивановске собака искалечила восьмилетнюю девочку

В Катав-Ивановске (Челябинская область) собака разодрала восьмилетней девочке ткани бедра. Как URA.RU рассказала мама Маргарита Скачкова, ребенок получил психологическую травму и боится выходить на улицу.
«Ребенок возвращался с прогулки домой. Валерия рассталась с подругами и, пройдя примерно 100 метров, была атакована собакой. Зверь свалил дочку и валял по дороге. После происшествия ребенок неделю провел в больнице. Выписали 18 июня. Теперь ходим на перевязки», — поделилась с URA.RU Скачкова.
Собака напала около 20 часов вечера. Родители узнали об инциденте по телефону. Во время налета дочь по нему разговаривала с мамой. Когда родственники прибыли на место происшествия, то животного уже не было: отогнали прохожие. Трем мужчинам для этого пришлось потрудиться. Ребенок был искалечен. В двух местах на голени ткани вырваны с клочьями, прокушенные раны есть на предплечье. Всего родители насчитали около 20 гематом и ссадин. «Теперь Валерия боится ходить по земле. До больницы и обратно отец несет ребенка на руках. Обратились к психологу», — добавила мать девочки.
Жительница посетовала на то, что инцидент не единичный. Скачковы пожаловались в полицию, и таких обращений там много. Чуть ранее собака напала на бабушку ребенка, а старшая сестра получила укус голени. О предпринимаемых мерах URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу мэрии. К моменту публикации ответы не поступили.
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