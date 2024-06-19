Пермский диетолог раскрыла секреты похудения в жару

Тем, кто желает убрать лишний вес рекомендуют снизить калорийность рациона. При этом в него стоит включить морепродукты и сезонные ягоды, рассказала URA.RU врач терапевт, диетолог, нутрициолог пермского научного-медицинского центра «Родник» Лариса Ростова.
«В жару метаболизм снижается вплоть до основного, поэтому нужно сократить калорийность рациона. Стоит убрать красное мясо, так как на его переработку затрачивается огромное количество энергии, а нам это не нужно. Вместо него лучше употреблять морепродукты, потому что в них меньше калорий, и они богаты витамином D. Также не стоит исключать молочные продукты и яйца. Это хороший источник белка и кальция», — рассказала Лариса Ростова корреспонденту агентства.
Врач добавила, что летом стоит употреблять рыбные бульоны, которые богаты омега-3, салаты из сезонных овощей и продукты с нерезестентным крахмалом, к которым относятся холодные картофель и рис, а также зеленые бананы. «В нерезестентном крахмале содержится субстрат, который помогает микрофлоре кишечника и повышает иммунитет. А горячие блюда готовятся с использованием животных жиров, которые пагубно сказываются на фигуре. Поэтому летом лучше есть винегрет или окрошку», — отметила диетолог.
Также пермякам летом рекомендуют добавить в рацион миндаль, кешью и тыквенные семечки по 50 грамм в день. Они являются источником растительных жиров, магния и цинка. По словам диетолога, магний помогает справиться со стрессом и сократить риск переедания в напряженной ситуация. Кроме этого женщинам советуют есть много зеленых овощей, так как в них содержится фолиевая кислота, которая также помогает избежать излишней нервозности.
В качестве напитков лучше употреблять квас, воду или компоты без сахара и сахарозаменителей. Квас содержит большое количество витаминов группы В. Врач отмечает, что в комплексе с магнием эти витамины обладают хорошим успокаивающим эффектом, поэтому пить его лучше вечером. Что же касается воды, то в нее можно добавить мед, лайм, мяту или имбирь. При этом в жару стоит отказаться от алкогольных и кофеиносодержащих продуктов.
Диетолог не рекомендует употреблять мороженное, так как оно содержит большое количество животных жиров. Вместо него лучше есть щербеты или домашние заготовки. Фрукты следует заменить на сезонные ягоды, потому что в них меньше фруктозы. Также стоит отказаться от сладкого. «Если хочется попить чай с чем-то сладеньким, можно съесть пастилу, зефир или мармелад. В магазине есть пастила или зефир, где нет жиров. А мармелад — чистый коллаген и желатин», — рассказала Лариса Ростова.
В заключении собеседница агентства отметила, что летом нужно завтрак делать более калорийным, чем обед и ужин. Если вечером запланирована тренировка или длительная прогулка, калории лучше поровну разделить между завтраком и ужином, а обед на обед съесть что-то легкое. Например, на ужин отлично подойдет яичница с салатом или морепродукты с холодным гарниром, добавила Лариса Ростова.
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