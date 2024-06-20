Доходы бюджета Пермского края выросли по сравнению с 2023 годом

Минфин Пермского края отчитался об исполнении регионального бюджета за пять месяцев 2024 года. Как следует из документов ведомства, доходы казны Прикамья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 1,4%. Они составили более 91,1 млрд рублей.
«Доходы всего на 01.06.2024 — 92 145 325,1 тыс. рублей. Процент исполнения к соответствующему периоду 2023 года — 101,4%», — говорится в отчете.
Всего по планам властей в 2024 году бюджет должен получить 209,7 млрд рублей. Пока этот показатель выполнен на 43,9%. Что касается расходов, то из казны в этом году уже потратили 82,4 млрд рублей, а по итогам года планируется израсходовать почти 253,9 млрд.
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