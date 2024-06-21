В Екатеринбурге ищут автоэлектрика на зарплату 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосервис. СТО. Мегион, ремонт машины, сервис, сто, детали, механик, автослесарь
Работодатель предоставляет официальное трудоустройство, жилье и оборудование Фото:

В Екатеринбурге самую высокую заработную плату в июне 2024 года предлагали на вакансии автоэлектрика — до 300 тысяч рублей в месяц. Данными с URA.RU поделились аналитики «Авито Работы», они изучили предложения на рынке труда и выяснили, где зарплатное предложение было выше всего.

«Заработная плата составляет от 200 до 300 тысяч рублей в месяц. Предоставляем оборудование, инструменты, жилье и транспорт. Официальное трудоустройство, ежедневная оплата за каждую машину от 8000-30000 рублей», — указал работодатель в объявлении. От кандидата требуется опыт работы не менее трех лет, свободное владение русским языком, водительское удостоверение категории В, знание устройства автомобиля и технологий ремонта. Будущий сотрудник должен быть честным и трудолюбивым.

Автоэлектрику нужно будет выполнять диагностику электрооборудования грузовых автомобилей, обслуживать, ремонтировать спецтехнику. Также придется искать короткие замыкания, читать коды ошибок, устранять их и восстанавливать электропроводку. Работодатель готов рассмотреть кандидатов старше 45 лет.

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В Екатеринбурге самую высокую заработную плату в июне 2024 года предлагали на вакансии автоэлектрика — до 300 тысяч рублей в месяц. Данными с URA.RU поделились аналитики «Авито Работы», они изучили предложения на рынке труда и выяснили, где зарплатное предложение было выше всего. «Заработная плата составляет от 200 до 300 тысяч рублей в месяц. Предоставляем оборудование, инструменты, жилье и транспорт. Официальное трудоустройство, ежедневная оплата за каждую машину от 8000-30000 рублей», — указал работодатель в объявлении. От кандидата требуется опыт работы не менее трех лет, свободное владение русским языком, водительское удостоверение категории В, знание устройства автомобиля и технологий ремонта. Будущий сотрудник должен быть честным и трудолюбивым. Автоэлектрику нужно будет выполнять диагностику электрооборудования грузовых автомобилей, обслуживать, ремонтировать спецтехнику. Также придется искать короткие замыкания, читать коды ошибок, устранять их и восстанавливать электропроводку. Работодатель готов рассмотреть кандидатов старше 45 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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