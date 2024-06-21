После публикации URA.RU о нападении собаки на юную челябинку глава СК потребовал доклад

Бастрыкин потребовал отчет о нападении собаки на ребенка в Катав-Ивановске

21 июня 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

После нападения агрессивной собаки девочка неделю провела в больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После публикации агентства URA.RU руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет по факту нападения бродячей собаки на ребенка в городе Катав-Ивановск Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В СМИ и соцсети рассказывается, что в июне 2024 года в Катав-Ивановске бродячая собака набросилась на восьмилетнюю девочку, укусив за руку и ногу. Пострадавшая проходила длительное стационарное лечение. Отмечено, что несмотря на многочисленные нападения на местных жителей, мер к организации отлова агрессивных животных не принимается», — говорится в telegram-канале СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственной управления по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в публичном пространстве доводов. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Как ранее сообщало URA.RU, мать пострадавшей от нападения собаки девочки вышла на одиночный пикет. Женщина рассказал агентству, что узнав о произошедшем, коллеги и родители в школе выразили ей поддержку. В ходе инцидента девочка получила психологическую травму и боится выходить на улицу. На ее теле родители насчитали около 20 гематом и ссадин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации агентства URA.RU руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет по факту нападения бродячей собаки на ребенка в городе Катав-Ивановск Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В СМИ и соцсети рассказывается, что в июне 2024 года в Катав-Ивановске бродячая собака набросилась на восьмилетнюю девочку, укусив за руку и ногу. Пострадавшая проходила длительное стационарное лечение. Отмечено, что несмотря на многочисленные нападения на местных жителей, мер к организации отлова агрессивных животных не принимается», — говорится в telegram-канале СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственной управления по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в публичном пространстве доводов. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Как ранее сообщало URA.RU, мать пострадавшей от нападения собаки девочки вышла на одиночный пикет. Женщина рассказал агентству, что узнав о произошедшем, коллеги и родители в школе выразили ей поддержку. В ходе инцидента девочка получила психологическую травму и боится выходить на улицу. На ее теле родители насчитали около 20 гематом и ссадин.