В Катав-Ивановске (Челябинская область) мать пострадавшей от нападения собаки девочки Валерии Маргарита Скачкова вышла на одиночный пикет. Как женщина сообщила URA.RU, узнав о произошедшем, коллеги и родители в школе выразили ей поддержку.
«Вышла на пикет, чтобы привлечь внимание к засилью бездомных собак в городе. После мероприятия получила предупреждение о недопустимости в дальнейшем антиобщественного поведения. Однако когда в школе на следующий день узнали о пикете, выразили желание присоединиться», — сообщила URA.RU Скачкова.
На плакате, который мать пострадавшей Валерии держала в руках на улице Ленина, было написано «Уберите собак с улиц». После пикета домой прибыли представители комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы справиться о благополучии семьи. В администрации Катав-Ивановского района заявили Скачковой, что представители отдела ЖКХ вышли с рейдом на улицы и животных не обнаружили. Пройдя следом за ними, женщина сразу набрала больше десятка фотографий с животными.
«Все заявки, обращения, поступившие в администрацию района, своевременно обрабатываются, регистрируются в журнале регистрации заявок на отлов безнадзорных животных направляются исполнителю. Всего на отчетную дату в районе отловлено 47 голов. В рамках закона ведется отлов животных без владельцев, их содержание в приюте не более 21 дня, в том числе лечение, вакцинация, стерилизация и возврат на прежнее место их обитания», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе администрации.
Дочь Валерия пострадала от нападения в начале июня. Собака вырвала ткани бедра. После выписки из больницы ребенок ежедневно ходит на перевязки. У школьницы развилась психологическая травма: теперь она боится сама ходить по земле.
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