Reuters: в Китае ИИ создал русскую копию украинского блогера и стал популярным

В Китае искусственный интеллект превратил украинского блогера Ольгу Лойек в русского, распространив дипфейк с ее лицом в соцсетях и став популярным. Об этом сообщает агентство Reuters. Цифровые двойники Лойек утверждали, что они русские женщины, которые "благодарны Китаю за поддержку РФ".
«Вскоре после запуска youtube-канала Лойек обнаружила, что ее фотография была распространена при помощи ИИ для создания альтер-эго в китайских соцсетях. Двойники девушки утверждали, что они русские женщины, свободно говорящие по-китайски, которые хотят поблагодарить Китай за поддержку России и подзаработать на продаже таких продуктов, как российские конфеты», — пишет Reuters. Издание уточняет, что у поддельных аккаунтов были сотни тысяч подписчиков в Китае, что гораздо больше, чем у самой Лойек.
«Это как будто мое лицо говорит по-китайски, а на заднем плане я вижу Москву и Кремль. Я говорю о том, насколько велики Китай и Россия. Это действительно жутко, так как такие вещи я бы никогда не сказала», — рассказала Лойек агентству.
Инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов рассказывал URA.RU, что мошенники начали использовать искусственный интеллект для создания поддельных голосовых сообщений. Они записывают голосовой образец человека, после чего он обрабатывается нейросетью и на этой основе генерируется поддельный голосовой отрывок.
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