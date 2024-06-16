NYT: Китай усилит поддержку России в конфликте на Украине

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Подготовка к встрече Путина и Си Цзиньпина 16 мая 2024. Китай, Пекин, россия, флаг, китай
Лидеры стран G7 обеспокоены партнерством Китая и России, пишет The New York Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин увеличит поддержку главы РФ Владимира Путина в украинском конфликте, считает The New York Times. Также у западных стран растет беспокойство из-за партнерства Китая и России.

«В администрации [президента США Джо] Байдена растет убежденность в том, что взгляды Си на роль Китая в конфликте на Украине за последний год изменились. Предполагается, что КНР будет все больше поддерживать Путина», — передает газета. На саммите стран «Большой Семерки», который прошел на днях, также обсуждалось влияние Китая на мировую арену. Лидеры стран G7 выразили озабоченность в связи с поддержкой Китаем РФ.

Также страны-члены «Большой семерки» обеспокоены действиями КНР как экономического игрока, они воспринимаются Западом как своенравные. Участники саммита подчеркнули, что цели Китая включают стремление к доминированию в мировой экономике и расширение собственного влияния на глобальные вопросы безопасности.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что его страна не выступает ни за какую из сторон в украинском конфликте. По его словам и так ясно, кто выступает за мирное урегулирование ситуации, а какая сторона проводит эскалацию. Также он отметил, что американские санкции в сторону России подрывают суверенитет и безопасность других стран, они приводят к трагедиям гуманитарного характера, пишет РАПСИ.

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Председатель КНР Си Цзиньпин увеличит поддержку главы РФ Владимира Путина в украинском конфликте, считает The New York Times. Также у западных стран растет беспокойство из-за партнерства Китая и России. «В администрации [президента США Джо] Байдена растет убежденность в том, что взгляды Си на роль Китая в конфликте на Украине за последний год изменились. Предполагается, что КНР будет все больше поддерживать Путина», — передает газета. На саммите стран «Большой Семерки», который прошел на днях, также обсуждалось влияние Китая на мировую арену. Лидеры стран G7 выразили озабоченность в связи с поддержкой Китаем РФ. Также страны-члены «Большой семерки» обеспокоены действиями КНР как экономического игрока, они воспринимаются Западом как своенравные. Участники саммита подчеркнули, что цели Китая включают стремление к доминированию в мировой экономике и расширение собственного влияния на глобальные вопросы безопасности. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что его страна не выступает ни за какую из сторон в украинском конфликте. По его словам и так ясно, кто выступает за мирное урегулирование ситуации, а какая сторона проводит эскалацию. Также он отметил, что американские санкции в сторону России подрывают суверенитет и безопасность других стран, они приводят к трагедиям гуманитарного характера, пишет РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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