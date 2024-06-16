NYT: Китай усилит поддержку России в конфликте на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин увеличит поддержку главы РФ Владимира Путина в украинском конфликте, считает The New York Times. Также у западных стран растет беспокойство из-за партнерства Китая и России.
«В администрации [президента США Джо] Байдена растет убежденность в том, что взгляды Си на роль Китая в конфликте на Украине за последний год изменились. Предполагается, что КНР будет все больше поддерживать Путина», — передает газета. На саммите стран «Большой Семерки», который прошел на днях, также обсуждалось влияние Китая на мировую арену. Лидеры стран G7 выразили озабоченность в связи с поддержкой Китаем РФ.
Также страны-члены «Большой семерки» обеспокоены действиями КНР как экономического игрока, они воспринимаются Западом как своенравные. Участники саммита подчеркнули, что цели Китая включают стремление к доминированию в мировой экономике и расширение собственного влияния на глобальные вопросы безопасности.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что его страна не выступает ни за какую из сторон в украинском конфликте. По его словам и так ясно, кто выступает за мирное урегулирование ситуации, а какая сторона проводит эскалацию. Также он отметил, что американские санкции в сторону России подрывают суверенитет и безопасность других стран, они приводят к трагедиям гуманитарного характера, пишет РАПСИ.
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Председатель КНР Си Цзиньпин увеличит поддержку главы РФ Владимира Путина в украинском конфликте, считает The New York Times. Также у западных стран растет беспокойство из-за партнерства Китая и России. «В администрации [президента США Джо] Байдена растет убежденность в том, что взгляды Си на роль Китая в конфликте на Украине за последний год изменились. Предполагается, что КНР будет все больше поддерживать Путина», — передает газета. На саммите стран «Большой Семерки», который прошел на днях, также обсуждалось влияние Китая на мировую арену. Лидеры стран G7 выразили озабоченность в связи с поддержкой Китаем РФ. Также страны-члены «Большой семерки» обеспокоены действиями КНР как экономического игрока, они воспринимаются Западом как своенравные. Участники саммита подчеркнули, что цели Китая включают стремление к доминированию в мировой экономике и расширение собственного влияния на глобальные вопросы безопасности. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что его страна не выступает ни за какую из сторон в украинском конфликте. По его словам и так ясно, кто выступает за мирное урегулирование ситуации, а какая сторона проводит эскалацию. Также он отметил, что американские санкции в сторону России подрывают суверенитет и безопасность других стран, они приводят к трагедиям гуманитарного характера, пишет РАПСИ.