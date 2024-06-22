Труп студента колледжа обнаружен под окнами многоэтажки в Челябинске

Следователи выясняют обстоятельства трагедии
Труп студента первого курса колледжа обнаружен под окнами многоэтажки в Челябинске в Ленинском районе. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«В Челябинске под окнами собственной квартиры, расположенной на 9-м этаже, был найден труп студента челябинского железнодорожного колледжа. При нем была обнаружена бутылка водки», — рассказал источник.
Отмечается, что молодой человек 2007 года рождения. По факту его гибели возбужденно уголовное дело. Причину и обстоятельства его смерти выясняют правоохранители.
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