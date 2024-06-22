22 июня 2024

Труп студента колледжа обнаружен под окнами многоэтажки в Челябинске

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Следователи выясняют обстоятельства трагедии Фото:

Труп студента первого курса колледжа обнаружен под окнами многоэтажки в Челябинске в Ленинском районе. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Челябинске под окнами собственной квартиры, расположенной на 9-м этаже, был найден труп студента челябинского железнодорожного колледжа. При нем была обнаружена бутылка водки», — рассказал источник.

Отмечается, что молодой человек 2007 года рождения. По факту его гибели возбужденно уголовное дело. Причину и обстоятельства его смерти выясняют правоохранители.

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Труп студента первого курса колледжа обнаружен под окнами многоэтажки в Челябинске в Ленинском районе. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В Челябинске под окнами собственной квартиры, расположенной на 9-м этаже, был найден труп студента челябинского железнодорожного колледжа. При нем была обнаружена бутылка водки», — рассказал источник. Отмечается, что молодой человек 2007 года рождения. По факту его гибели возбужденно уголовное дело. Причину и обстоятельства его смерти выясняют правоохранители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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