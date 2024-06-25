Челябинским садоводам разрешили иметь участок площадью две сотки

Депутаты Челябинской городской думы 25 июня приняли решение о том, что минимальный размер садового участка в садоводческом товариществе должен быть не менее 200 квадратных метров (двух соток). Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Минимально допустимый размер участка теперь составляет две сотки. Раньше было четыре сотки. Решение было принято в связи с большим количеством обращений граждан», — прокомментировал спикер гордумы Андрей Шмидт.
По словам Шмидта, число участков площадью менее четырех соток составляет 70% в общем объеме садоводческих участков. Ранее у граждан возникали проблемы при их регистрации, ведь площадь участков была ниже минимально установленных значений. Новое решение депутатов позволит упростить садоводам регистрационные действия с участками площадью от двух до четырех соток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!