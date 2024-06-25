Челябинским садоводам разрешили иметь участок площадью две сотки

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Депутаты уменьшили площадь минимального садового участка в СНТ
Депутаты уменьшили площадь минимального садового участка в СНТ Фото:

Депутаты Челябинской городской думы 25 июня приняли решение о том, что минимальный размер садового участка в садоводческом товариществе должен быть не менее 200 квадратных метров (двух соток). Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Минимально допустимый размер участка теперь составляет две сотки. Раньше было четыре сотки. Решение было принято в связи с большим количеством обращений граждан», — прокомментировал спикер гордумы Андрей Шмидт.

По словам Шмидта, число участков площадью менее четырех соток составляет 70% в общем объеме садоводческих участков. Ранее у граждан возникали проблемы при их регистрации, ведь площадь участков была ниже минимально установленных значений. Новое решение депутатов позволит упростить садоводам регистрационные действия с участками площадью от двух до четырех соток.

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Депутаты Челябинской городской думы 25 июня приняли решение о том, что минимальный размер садового участка в садоводческом товариществе должен быть не менее 200 квадратных метров (двух соток). Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Минимально допустимый размер участка теперь составляет две сотки. Раньше было четыре сотки. Решение было принято в связи с большим количеством обращений граждан», — прокомментировал спикер гордумы Андрей Шмидт. По словам Шмидта, число участков площадью менее четырех соток составляет 70% в общем объеме садоводческих участков. Ранее у граждан возникали проблемы при их регистрации, ведь площадь участков была ниже минимально установленных значений. Новое решение депутатов позволит упростить садоводам регистрационные действия с участками площадью от двух до четырех соток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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