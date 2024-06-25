Следком сделал заявление из-за гибели юноши на озере в ХМАО

СК занялся гибелью 18-летнего парня на озере в Сургутском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП по ул.Щербакова 36. Пермь, следственный комитет, следователь, ск, преступление
Следователи устанавливают детали гибели юноши на озере Фото:

Следственный комитет занялся гибелью 18-летнего парня на озере в Сургутском районе. Юноша пытался переплыть водоем, но не рассчитал силы и утонул.

«По предварительным данным, компания молодых людей приехала на озеро из Когалыма. Когда юноши переплывали водоем, один из них не рассчитал свои силы и утонул. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено», — говорится на сайте окружного СК.

Точную причину смерти следователи назовут после судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки силовики примут процессуальное решение.

Ранее URA.RU рассказывало, что происшествие случилось на озере Сорумлор около деревни Русскинской. Тело парня обнаружили местные жители.

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Следственный комитет занялся гибелью 18-летнего парня на озере в Сургутском районе. Юноша пытался переплыть водоем, но не рассчитал силы и утонул. «По предварительным данным, компания молодых людей приехала на озеро из Когалыма. Когда юноши переплывали водоем, один из них не рассчитал свои силы и утонул. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено», — говорится на сайте окружного СК. Точную причину смерти следователи назовут после судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки силовики примут процессуальное решение. Ранее URA.RU рассказывало, что происшествие случилось на озере Сорумлор около деревни Русскинской. Тело парня обнаружили местные жители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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