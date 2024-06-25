Следком сделал заявление из-за гибели юноши на озере в ХМАО

Следственный комитет занялся гибелью 18-летнего парня на озере в Сургутском районе. Юноша пытался переплыть водоем, но не рассчитал силы и утонул.
«По предварительным данным, компания молодых людей приехала на озеро из Когалыма. Когда юноши переплывали водоем, один из них не рассчитал свои силы и утонул. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не выявлено», — говорится на сайте окружного СК.
Точную причину смерти следователи назовут после судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки силовики примут процессуальное решение.
Ранее URA.RU рассказывало, что происшествие случилось на озере Сорумлор около деревни Русскинской. Тело парня обнаружили местные жители.
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