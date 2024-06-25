25 июня 2024

Сотрудники посольства США в РФ приедут в Екатеринбург на суд над Гершковичем

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Американские дипломаты не уверены, что у них получится попасть на заседание
Американские дипломаты не уверены, что у них получится попасть на заседание Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Сотрудники посольства США в России планируют принять участие в заседании суда над обвиняемым в шпионаже американским журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Однако неизвестно, смогут ли они присутствовать в зале суда, заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Персонал из посольства едет, чтобы находиться рядом в ходе процесса, но нет ясности, смогут ли они присутствовать, или нет», — приводит слова Миллера РИА Новости. Он подчеркнул, что американские дипломаты будут находиться в суде, если смогут.

Свердловский областной суд проведет процесс в закрытом режиме. Однако 26 июня на старт рассмотрения дела приедут журналисты из пяти западных стран.

Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге в марте 2023 года, однако позже его доставили в московское СИЗО «Лефортово». Но уже 13 июня 2024 года Генпрокуратура перенаправила его дело обратно в Екатеринбург. Его обвиняют в шпионаже, а именно в сборе данных о работе «Уралвагонзавода» (главного танкового завода РФ). Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

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Сотрудники посольства США в России планируют принять участие в заседании суда над обвиняемым в шпионаже американским журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Однако неизвестно, смогут ли они присутствовать в зале суда, заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. «Персонал из посольства едет, чтобы находиться рядом в ходе процесса, но нет ясности, смогут ли они присутствовать, или нет», — приводит слова Миллера РИА Новости. Он подчеркнул, что американские дипломаты будут находиться в суде, если смогут. Свердловский областной суд проведет процесс в закрытом режиме. Однако 26 июня на старт рассмотрения дела приедут журналисты из пяти западных стран. Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге в марте 2023 года, однако позже его доставили в московское СИЗО «Лефортово». Но уже 13 июня 2024 года Генпрокуратура перенаправила его дело обратно в Екатеринбург. Его обвиняют в шпионаже, а именно в сборе данных о работе «Уралвагонзавода» (главного танкового завода РФ). Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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