Сотрудники посольства США в РФ приедут в Екатеринбург на суд над Гершковичем

Сотрудники посольства США в России планируют принять участие в заседании суда над обвиняемым в шпионаже американским журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Однако неизвестно, смогут ли они присутствовать в зале суда, заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Персонал из посольства едет, чтобы находиться рядом в ходе процесса, но нет ясности, смогут ли они присутствовать, или нет», — приводит слова Миллера РИА Новости. Он подчеркнул, что американские дипломаты будут находиться в суде, если смогут.
Свердловский областной суд проведет процесс в закрытом режиме. Однако 26 июня на старт рассмотрения дела приедут журналисты из пяти западных стран.
Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге в марте 2023 года, однако позже его доставили в московское СИЗО «Лефортово». Но уже 13 июня 2024 года Генпрокуратура перенаправила его дело обратно в Екатеринбург. Его обвиняют в шпионаже, а именно в сборе данных о работе «Уралвагонзавода» (главного танкового завода РФ). Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
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