Чем известен американский журналист The Wall Street Journal Гершкович

Дело американского журналиста Гершковича рассмотрит Свердловский облсуд

13 июня 2024 в 18:47

Делом Гершковича занимались сотрудники ФСБ Фото: Александр Авилов / АГН Москва новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal В Екатеринбурге 29 марта 2023 года задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Затем его этапировали в Москву, где он находился в СИЗО «Лефортово». Уголовное дело американца 13 июня 2024 года направили уже в Свердловский облсуд, чтобы решить его судьбу. Автора подозревают в шпионаже и работе на правительство США: он собирал сведения, составляющие государственную тайну. О том, что известного о гражданине Соединенных Штатов — в материале URA.RU. Место работы Эвана Гершковича Гершкович находился в московском СИЗО «Лефортово» Фото: Александр Авилов / АГН Москва У журналиста есть свой сайт, где он выкладывает ссылки на свои материалы. О себе он пишет следующее: «Эван Гершкович — репортер The Wall Street Journal, освещающий Россию, Украину и бывший Советский Союз. Ранее он был репортером Агентства Франс Пресс (AFP) и The Moscow Times». В описании деятельности автора указано, что его материалы публиковались в New York Times, The Economist, MIT Technology Review, Foreign Policy и Politico Europe. Кроме этого, он был гостем на BBC, NPR, Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и France 24. Для The Wall Street Journal Гершкович писал с января 2022 года, активно работает в журналистике с 2016 года. Его работы отмечали представители мира журналистики. Он был удостоен премий: Crisis Coverage Awards и The American Society of Journalists and Authors. О чем писал журналист Гершкович работал в жанрах аналитики и расследования. Судя по его персональному сайту, в последнее время он писал о спецоперации на Украине, отношении россиян к СВО, президенту РФ Владимиру Путину, а также о внешней политике России. Большинство материалов критиковало оценку действий российской власти. Автор не забывал также упоминать о протестах в стране, молодых политических активистах и тюрьмах. В какой семье родился Гершкович Освободить журналиста просили президент США Джо Байден и бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп Фото: Александр Авилов / АГН Москва В 2019 году Гершкович рассказывал изданию «Цех», что родился в советской семье, но в 1979 году его родители переехали в США. По его словам, он переехал в Москву в 2017 году. Там устроился в The Moscow Times и работал в издании до октября 2020 года. После этого он перешел в Agence France-Presse, где проработал до января 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

