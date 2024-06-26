Зеленский приехал в ДНР и запугал украинских чиновников

Зеленский пригрозил чиновникам в ДНР серьезным разговором из-за их отсутствия
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский пообещал устроить серьезный разговор в Киеве Фото:
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Глава Украины Владимир Зеленский, приехав в ДНР, был удивлен, что некоторых украинских чиновников не было на месте по полгода и более. Он пообещал устроить серьезный разговор.

«Я был удивлен, узнав, что некоторых ответственных чиновников здесь не было по полгода и более. Будет серьезный разговор, и я сделаю по ним соответствующие выводы», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что беседа состоится в Киеве.

В подконтрольную ВСУ часть ДНР Зеленский прибыл вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским. С ними был и новый командующий Объединенных сил Украины, генерал Андрей Гнатов.

В последнее время в офисе Зеленского царит паранойя из-за ситуации на фронте. Зеленский крайне обеспокоен ходом военных действий, а также тем, что на саммит по Украине в Швейцарии приехали не все главы приглашенных стран, передает МК.RU.

До этого газета The Washington Post писала, что между Украиной и США произошли серьезные разногласия. Это вынудило Зеленского уволить ряд высокопоставленных чиновников, которые были наиболее близки к администрации Штатов.

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Глава Украины Владимир Зеленский, приехав в ДНР, был удивлен, что некоторых украинских чиновников не было на месте по полгода и более. Он пообещал устроить серьезный разговор. «Я был удивлен, узнав, что некоторых ответственных чиновников здесь не было по полгода и более. Будет серьезный разговор, и я сделаю по ним соответствующие выводы», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что беседа состоится в Киеве. В подконтрольную ВСУ часть ДНР Зеленский прибыл вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским. С ними был и новый командующий Объединенных сил Украины, генерал Андрей Гнатов. В последнее время в офисе Зеленского царит паранойя из-за ситуации на фронте. Зеленский крайне обеспокоен ходом военных действий, а также тем, что на саммит по Украине в Швейцарии приехали не все главы приглашенных стран, передает МК.RU. До этого газета The Washington Post писала, что между Украиной и США произошли серьезные разногласия. Это вынудило Зеленского уволить ряд высокопоставленных чиновников, которые были наиболее близки к администрации Штатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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