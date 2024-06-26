Зеленский приехал в ДНР и запугал украинских чиновников

Зеленский пригрозил чиновникам в ДНР серьезным разговором из-за их отсутствия

26 июня 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пообещал устроить серьезный разговор в Киеве Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Украины Владимир Зеленский, приехав в ДНР, был удивлен, что некоторых украинских чиновников не было на месте по полгода и более. Он пообещал устроить серьезный разговор. «Я был удивлен, узнав, что некоторых ответственных чиновников здесь не было по полгода и более. Будет серьезный разговор, и я сделаю по ним соответствующие выводы», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что беседа состоится в Киеве. В подконтрольную ВСУ часть ДНР Зеленский прибыл вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским. С ними был и новый командующий Объединенных сил Украины, генерал Андрей Гнатов. В последнее время в офисе Зеленского царит паранойя из-за ситуации на фронте. Зеленский крайне обеспокоен ходом военных действий, а также тем, что на саммит по Украине в Швейцарии приехали не все главы приглашенных стран, передает МК.RU . До этого газета The Washington Post писала, что между Украиной и США произошли серьезные разногласия. Это вынудило Зеленского уволить ряд высокопоставленных чиновников, которые были наиболее близки к администрации Штатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Украины Владимир Зеленский, приехав в ДНР, был удивлен, что некоторых украинских чиновников не было на месте по полгода и более. Он пообещал устроить серьезный разговор. «Я был удивлен, узнав, что некоторых ответственных чиновников здесь не было по полгода и более. Будет серьезный разговор, и я сделаю по ним соответствующие выводы», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что беседа состоится в Киеве. В подконтрольную ВСУ часть ДНР Зеленский прибыл вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским. С ними был и новый командующий Объединенных сил Украины, генерал Андрей Гнатов. В последнее время в офисе Зеленского царит паранойя из-за ситуации на фронте. Зеленский крайне обеспокоен ходом военных действий, а также тем, что на саммит по Украине в Швейцарии приехали не все главы приглашенных стран, передает МК.RU. До этого газета The Washington Post писала, что между Украиной и США произошли серьезные разногласия. Это вынудило Зеленского уволить ряд высокопоставленных чиновников, которые были наиболее близки к администрации Штатов.