Екатеринбурженку ограбили под предлогом ремонта компьютера

26 июня 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Полиция отказалась возбуждать дело против аферистов Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Екатеринбурга лишилась 50 тысяч рублей, которые отдала за ремонт компьютера, при этом устройство так и осталось непочиненным. Наталья А. пожаловалась URA.RU, что в полиции отказались возбуждать по ее заявлению уголовное дело. «У меня барахлил компьютер. Я наткнулась в подъезде на рекламу и вызвала мастера на дом. Он предложил поменять детали системника — карту, диск, увеличить память. Мы договорились, что за все комплектующие я заплачу 45 тысяч рублей, и еще пять тысяч — за работу. Я несколько раз упомянула, что более 50 тысяч на ремонт потратить не смогу», — рассказала Наталья. В следующий раз мастер пришел уже с напарником под предлогом, что тяжелый системник вдвоем нести сподручней. Второй мужчина заявил хозяйке, что она должна доплатить еще 125 тысяч рублей — за антивирусник и прочие программы. «У меня челюсть отвисла! Заявила, что ничего платить не буду. Тогда они ушли, забрав с собой новый системник. Мой комп так и остался разобранным, нерабочим», — добавила Наталья. Женщина обратилась в полицию, которая быстро нашла преступников, но отказалась возбуждать уголовное дело ввиду отсутствия события преступления (ст. 159 УК РФ). Постановление за подписью замначальника угрозыска по Железнодорожному району полковника Амоева есть в распоряжении агентства. Мастера уверили стражей порядка, что вернут екатеринбурженке деньги до 1 февраля 2024 года — после того, как продадут системник, предназначавшийся для нее. На данный момент эти деньги до сих пор не отданы. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пояснили, что разберутся в ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга лишилась 50 тысяч рублей, которые отдала за ремонт компьютера, при этом устройство так и осталось непочиненным. Наталья А. пожаловалась URA.RU, что в полиции отказались возбуждать по ее заявлению уголовное дело. «У меня барахлил компьютер. Я наткнулась в подъезде на рекламу и вызвала мастера на дом. Он предложил поменять детали системника — карту, диск, увеличить память. Мы договорились, что за все комплектующие я заплачу 45 тысяч рублей, и еще пять тысяч — за работу. Я несколько раз упомянула, что более 50 тысяч на ремонт потратить не смогу», — рассказала Наталья. В следующий раз мастер пришел уже с напарником под предлогом, что тяжелый системник вдвоем нести сподручней. Второй мужчина заявил хозяйке, что она должна доплатить еще 125 тысяч рублей — за антивирусник и прочие программы. «У меня челюсть отвисла! Заявила, что ничего платить не буду. Тогда они ушли, забрав с собой новый системник. Мой комп так и остался разобранным, нерабочим», — добавила Наталья. Женщина обратилась в полицию, которая быстро нашла преступников, но отказалась возбуждать уголовное дело ввиду отсутствия события преступления (ст. 159 УК РФ). Постановление за подписью замначальника угрозыска по Железнодорожному району полковника Амоева есть в распоряжении агентства. Мастера уверили стражей порядка, что вернут екатеринбурженке деньги до 1 февраля 2024 года — после того, как продадут системник, предназначавшийся для нее. На данный момент эти деньги до сих пор не отданы. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пояснили, что разберутся в ситуации.