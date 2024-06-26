26 июня 2024

Депутат поинтересовался планами властей ХМАО на национализацию имущества

Депутат из ХМАО раскритиковал приватизацию госимущества
© Служба новостей «URA.RU»
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Таги-Заде на очередном заседании думы поинтересовался планами властей на национализацию госимущества
Таги-Заде на очередном заседании думы поинтересовался планами властей на национализацию госимущества Фото:

Депутат югорского парламента Халид Таги-Заде раскритиковал передачу госимущества в частные руки и поинтересовался у властей, не планируется ли в ХМАО национализация активов. Об этом он заявил на очередном заседании окружной думы.

«Уже больше 25 лет приватизация идет в разных формах и конца и края ей не видно. Организовал ее Анатолий Чубайс, который уже и бежал из страны. Идеи его живут и продолжают работать. Вопрос такой, а у нас планируется национализация чего-то в округе. Или будем и дальше распродавать все по минимальной стоимости?», — спросил Таги-заде. Директор департамента по управлению госимуществом Светлана Петрик ответила парламентарию, что планов по национализации имущества у властей ХМАО нет.

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Депутат югорского парламента Халид Таги-Заде раскритиковал передачу госимущества в частные руки и поинтересовался у властей, не планируется ли в ХМАО национализация активов. Об этом он заявил на очередном заседании окружной думы. «Уже больше 25 лет приватизация идет в разных формах и конца и края ей не видно. Организовал ее Анатолий Чубайс, который уже и бежал из страны. Идеи его живут и продолжают работать. Вопрос такой, а у нас планируется национализация чего-то в округе. Или будем и дальше распродавать все по минимальной стоимости?», — спросил Таги-заде. Директор департамента по управлению госимуществом Светлана Петрик ответила парламентарию, что планов по национализации имущества у властей ХМАО нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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