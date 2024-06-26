Депутат поинтересовался планами властей ХМАО на национализацию имущества

Депутат югорского парламента Халид Таги-Заде раскритиковал передачу госимущества в частные руки и поинтересовался у властей, не планируется ли в ХМАО национализация активов. Об этом он заявил на очередном заседании окружной думы.
«Уже больше 25 лет приватизация идет в разных формах и конца и края ей не видно. Организовал ее Анатолий Чубайс, который уже и бежал из страны. Идеи его живут и продолжают работать. Вопрос такой, а у нас планируется национализация чего-то в округе. Или будем и дальше распродавать все по минимальной стоимости?», — спросил Таги-заде. Директор департамента по управлению госимуществом Светлана Петрик ответила парламентарию, что планов по национализации имущества у властей ХМАО нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!